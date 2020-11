Frp krever svenske avgiftstilstander for å gi regjeringen flertall

Frp vil kutte over 16,5 milliarder kroner i avgifter og få typiske grensevarer ned på svensk nivå. Oljepenger og kraftig bistandskutt skal betale for gildet.

Partileder Siv Jensen og finanspolitisk talsperson Sylvi Listhaug (i bakgrunnen) presenterer Frps alternative budsjett for 2021 under en pressekonferanse på Stortinget i Oslo mandag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB-Birgitte Iversen og Kristian Skårdalsmo

Publisert Publisert Nå nettopp

Avgiftene på øl, vin, sterkøl og snus skal kuttes til svensk nivå, og avgiften på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer skal fjernes helt. Det er blant forslagene i Fremskrittspartiets alternative budsjett, som ble lagt fram mandag.

– Frp tar folk flest og norsk økonomi på alvor. Derfor foreslår vi en grensehandelspakke som vil bringe avgiftene på typiske grensehandelsvarer ned til svensk nivå, sier finanspolitisk talsperson Sylvi Listhaug.

Det innebærer 5,25 milliarder kroner mindre inn til staten i alkoholavgifter. De andre svenskekuttene summerer seg til nærmere 6,4 milliarder kroner.

– Pandemien har gitt massiv økning av etterspørsel i norske dagligvarer og vinmonopol langs grensen og har skapt flere tusen nye arbeidsplasser. Vi vil beholde disse arbeidsplassene også etter pandemien, sier Listhaug.

Næringslivet jubler

NHO og Virke jubler over Frps grensehandelopplegg.

− Fremskrittspartiet har skjønt hvilken enorm utfordring grensehandelen er for norske arbeidsplasser og viktigheten av å skape tusenvis av nye arbeidsplasser, sier Harald Jachwitz Andersen, direktør for Virke Handel.

NHO berømmer forslagene, men påpeker at det også er store prisforskjeller på brennevin mellom Norge og Sverige og at også dette er en varekategori som bidrar til grensehandelen.

Totalt vil partiet kutte 2,5 milliarder kroner i skatter og 16,5 milliarder kroner i avgifter, hvorav 3 milliarder går til å redusere avgifter på biler, motorsykler, fritidsbåter og snøscootere.

Partiet vil også reversere en rekke av regjeringens foreslåtte kutt, som å fjerne momsfritaket for alternativ behandling, pensjonskutt i private barnehager, kuttet i nettolønnsordningen til sjøfolk og forslagene om å slå sammen de to takene for egenandel i frikortordningen.

Angriper hjertesaker

Inndekningen finner partiet der det smerter mest hos regjeringens småpartier Venstre og Kristelig Folkeparti:

Kutt i bistanden på 11 milliarder kroner, samt kutt på 3 milliarder kroner til kvoteflyktninger ved å sette antallet Norge skal motta til null, mot regjeringens forslag på 3.000 til neste år.

Frp vil at bistandsnivå skal ligge på 0,7 prosent av bruttonasjonalinntekt (BNI) og ikke 1 prosent av BNI som regjeringen legger opp til.

Frp legger videre opp til betydelig byråkratikutt, samt å bruke 7 milliarder mer fra oljefondet enn det regjeringen legger opp til.

– Er det ett år det kan være fornuftig å bruke litt mer penger, så er det i år, når landet står i en krise på grunn av pandemien, sier Frp-leder Siv Jensen til NTB om den økte oljepengebruken.

Jensen medgir at forhandlingene kommer til å bli krevende med kravlisten som Frp nå har lagt på bordet.

– Men ingen ting er umulig, og det avhenger selvsagt av forhandlingsviljen til de tre regjeringspartiene. De vet jo veldig godt at de må ha flertall for å få budsjettet gjennom, og da må de være villig til å gjøre betydelige endringer, fastslår hun.