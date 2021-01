Sverige innfører innreise­forbud fra Norge fra midnatt

Sverige innfører innreiseforbud fra Norge fra midnatt og i tre uker fremover, bekrefter innenriksminister Mikael Damberg.

Personell fra Hæren på plass for å bidra med testpersonell på Svinesund grensen på vei inn i Norge. Foto: Torstein Bøe / NTB

NTB

Publisert Publisert I dag 14:59

– Vi har ikke sett noen klyngespredning av det muterte viruset i Sverige, sier Damberg på en pressekonferanse søndag etter et regjeringsmøte.

Han omtaler beslutningen som «eksepsjonell» og sier at nedstengningen i Norge kan få konsekvenser også for Sverige.

– Når norske butikker og vinmonopol stenger ned, er det en risiko for at nordmenn kommer til Sverige og bidrar til smittespredning og trengsel her, sier Damberg.

Han oppfordrer alle som har besøkt Norge, til å teste seg og være i karantene frem til testsvar foreligger.

Flere unntak

Innreiseforbudet til Norge skal gjelde frem til 14. februar, opplyser innenriksministeren, som dermed bekrefter opplysninger fra statsminister Erna Solberg (H) lørdag kveld.

Innreiseforbudet kan bli forlenget, påpeker Damberg.

Unntak gjelder for godstrafikk og for dem som jobber i Sverige eller har nødvendige familieærend.

Samtidig forlenges innreiseforbudet til Sverige fra Storbritannia og Danmark til 14. februar.

Anbefaler isolasjon

Sveriges utenriksdepartement fraråder også alle reiser til Norge som ikke er nødvendige, opplyser den svenske regjeringen. Reiserådet gjelder på ubestemt tid, skriver utenriksdepartementet på sine nettsider.

Lørdag ble det innført strenge smitteverntiltak i ti norske kommuner som følge av utbruddet av den britisk virusvarianten i Nordre Follo kommune.

Samme dag ba Folkhälsomyndigheten (FHM) alle som reiser inn i Sverige fra Norge, eller som nylig har vært i Norge, om å koronateste seg og isolere seg hjemme i minst syv dager.