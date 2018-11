NHO vil gå til lockout i den pågående konflikten med Norsk Sykepleierforbund (NSF). - Da er vi i realiteten fratatt streikeretten, sier fylkesleder Mette Mikkelsen.

Lockouten trer i kraft fra 20. november. Streiken har pågått siden 25. oktober.

I Hordaland vil lockouten omfatte disse virksomhetene:

Austevoll Hjemmetjeneste, Aleris Omsorg AS

Austevoll Sykehjem, Aleris Omsorg AS

Haukeland Pasienthotell, Eurest AS

Amathea Hordaland og Sogn og Fjordane

Administrasjon, Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen

Åstveit Helsesenter AS

Norsk Sykepleierforbund gikk torsdag morgen ut med at de hadde mottatt varslet. Leder Eli Gunhild By mener at NHO med dette viser at de ikke tar hensyn til liv og helse.

– I dag har NHO kastet kortene. De går altså ikke av veien for å stenge både sykehjem, respiratorteam og gatehospital for å drive gjennom sitt syn på en tariffavtale. Loven slår fast at helsetjenester må organiseres slik at de er forsvarlige. Ved å stenge helsepersonellet ute, bryter både den private virksomheten og kommunen sine plikter etter loven, sier hun i en pressemelding.

Fylkesleder i NSF Hordaland, Mette Mikkelsen, mener NHO gjennom en lockout viser at arbeidsgiverne ikke ønsker å konkurrere på like vilkår med andre arbeidsgivere.

– Dette er et veldig alvorlig virkemiddel. I realiteten er vi nå fratatt streikeretten, sier Mikkelsen.

– Tar hensyn

Eli Gunhild By mener at Sykepleierforbundets uttak tar hensyn til pasientene og peker på at Statens Helsetilsyn har våket over konflikten i tre uker, uten å finne et eneste tilfelle der liv og helse er satt i fare.

Sykepleierforbundet har tatt ut 56 sykepleiere av de totalt 500 som det er varslet plassoppsigelse for og som omfattes av overenskomsten mellom NSF og NHO Service og handel/Abelia.

De som har vært rammet av streiken har jobbet ved pasienthotell og rehabiliteringsinstitusjoner. I hprdaland har det vært sykepleiere på Haukeland pasienthotell og Åstveit helsesenter som har vært tatt ut i den pågående streiken.

Lockout er arbeidsgivernes streikevåpen og betyr at de stenger ute samtlige 500 sykepleiere i de 65 bedriftene som Sykepleierforbundet har varslet streikeuttak for.

Fakta: Lockout Lockout betyr at arbeidsgiverne nekter de ansatte å gå på jobb, og de får heller ikke lønn under lockouten. Dette er arbeidsgivernes sterkeste virkemiddel.

Den mest kjente lockouten i nyere tid skjedde i 1986. Da ble 102.000 LO-organiserte arbeidstakere rammet.

Sist arbeidsgiverne varslet lockout var i forbindelse med streiken i Nordsjøen i 2012. EN halvtime før lockouten skulle settes i verk, grep daværende arbeidsminister Hanne Bjurstrøm inn og stanset konflikten.

– Alvorlig

– Lockout er alvorlig både for pasienter, pårørende og ansatte, men vi kan ikke sitte stille å se på at noen få bedrifter tar belastingen for alle, når vi vet at noen av disse er i ferd med å gå over ende. De øvrige bedriftene i denne bransjen ønsker å stå solidarisk med dem som er tatt ut i streik. Enkelte av bedriftene er små ideelle virksomheter. Nå står viktige arbeidsplasser og gode pasienttilbud i fare for å bli borte, sier administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn.

Hun mener at NHO har strukket seg langt for å få til en løsning og peker på at streiken har pågått i tre uker og at flere av de sju bedriftene som foreløpig har vært rammet risikerer å gå konkurs.

– Derfor er vi nødt til å bruke dette sterke virkemiddelet nå, sier hun i en pressemelding.