Først etter langvarig tautrekking utover natten ble Høyre, Frp og Venstre enige om en regjeringsplattform.

Det ferdige resultatet blir nå presentert for de tre partienes sentrale politikere samtidig.

– Vi har holdt på lenge og vel og grundig, sa Siv Jensen da hun troppet opp på Refsnes gods litt før klokken elleve i formiddag. Der skal hun presentere regjeringsplattformen for eget partis landsstyre.

– Det har vært veldig krevende, sa hun om forhandlingene.

Regjeringsplattformen skal godkjennes av de tre partiene før den offentliggjøres.

Alle partiene presenterer samtidig plattformen for sine egne i formiddag. Den ble båret inn i esker på hoteller i Moss og på Jeløy rundt en time før møtene startet i formiddag.

Alle ble fratatt mobiltelefoner

De er ventet å pågå i noen timer fra klokken 11 og utover. Alle ble fratatt mobiltelefoner og annet kommunikasjonsutstyr for at ikke noe skal lekke ut fra møtene.

Plattformen er et resultat av forhandlinger som har pågått på Hotell Jeløy radio i drøyt 12 dager.

Tidligst klokken 14.00 i dag vil det kunne bli presentert en ferdig regjeringsplattform – et dokument der de tre partiene har skrevet ned alt de har planer om å gjøre de neste fire årene.

Spenning knyttet til mottagelse i Frp

Det er knyttet stor spenning til plattformens mottagelse i Frp. En kilde i partiet uttalte til Aftenposten lørdag at det ikke vil bli akseptert om plattformen på noe vis svekker dagens restriktive linje i innvandringspolitikken.

Lederen i Oslo Frp, Mazyar Keshvari, sa på vei inn i landsstyremøtet til Frp søndag at det ikke er sikkert han vil stemme for regjeringsplattformen.

På spørsmål til Siv Jensen om hun er sikker på å få eget parti med på resultatet, svarte hun slik:

– Det jeg er mest opptatt av nå, er endelig få møtt mine egne igjen og gå gjennom alt det vi har holdt på med og gi dem god tid til å vurdere innholdet.

Dørum håper forhandlingene har gått bra

Det vil også være interessant å se hvordan plattformen mottas i Venstre, siden det var et splittet landsstyre som sa ja til å møte Frp ved forhandlingsbordet.

Store deler av Venstres landsstyre tok buss fra Bjørvika til Moss.

For tidligere partileder Odd Einar Dørum satt det et stykke inne å sitte på i den. Han tilhørte mindretallet som på forrige landsstyremøte i desember frarådet å gå i regjeringsforhandlinger med Frp. Men nå vil han at forhandlingene skal gå bra.

– Jeg støtter meg til det Trine Skei Grande har sagt, at vi skal ha en rausere, grønnere og mer sosialliberal regjering. Det var også viktig at de tre partiene har gått ut med et felles ønske om et mer inkluderende arbeidsliv. Det var en god ting å begynne med. Derfor sitter jeg på bussen, sa Dørum.

Har sittet sammen siden 2. januar

Venstre og Frp har samlet sine landsstyrer, og Høyre sitt sentralstyre. Det vil også bli møter i stortingsgruppene. De tre partiene har litt ulikt regelverk for hvilket forum som skal stå for den endelige godkjenningen av det fremforhandlede dokumentet.

Regjeringsforhandlingene startet tirsdag 2. januar, men partitoppene har ikke vært til stede hele tiden. Blant annet har statsministeren som kjent vært i USA, og finansministeren har møtt i høring i Stortinget om SSB/Meyer-saken.

#Metoo-kampanjen har forstyrret forhandlingene

Partitoppene på Jeløy innledet forhandlingene mens Giske-saken preget underveis i forhandlingene også blitt sterkt berørt av #Metoo-kampanjen. Både Erna Solberg og Siv Jensen har måttet håndtere partitopper som har trukket seg fra sentrale verv på grunn av ulike former for upassende oppførsel.