Flere lokalpolitikere i Venstre varsler at de melder seg ut av partiet eller vurderer å gjøre det etter at partiet nå går inn i regjering med Høyre og Frp.

Det er særlig tanken på å gå inn i et regjeringssamarbeid med Fremskrittspartiet som har blitt for vanskelig å svelge for flere av partiets sentrale lokalpolitikere.

– Jeg melder meg nå ut av Venstre. Det er en protest mot at vi går i regjering med Frp, sier gruppeleder i Målselv Venstre, Hege Gjerdrum, til NRK.

Det er spesielt innvandringspolitikken som krasjer med Gjerdrums politiske ståsted.

– Sylvi Listhaug kan jeg i hvert fall ikke leve med. Jeg kan ikke ta ansvar for hva hun gjør i en regjering, sier Gjerdum.

Varaordfører i Harstad, Maria Serafia Fjellstad sier at hun også vurderer å melde seg ut.

– Jeg har ikke meldt meg ut ennå, men jeg vil ta en vurdering på det under landsmøtets bedømmelse av året som har gått, sier Fjellstad.

– Skuffet

I Granvin kommune i Hordaland sitter ordfører Ingebjør Vinjum og er skuffet over avgjørelsen om å gå inn i regjering.

– Jeg er fortsatt skeptisk til den retningen Venstre har tatt ved å gå inn i regjeringen. Jeg mener partiet kunne oppnådd det samme i opposisjon, sier Vinjum til NRK.

Gruppeleder i Finnøy Venstre, Gro Skartveit, sier til Stavanger Aftenblad at hun vurderer sin framtid i partiet.

– Nå vil jeg bruke litt tid. Jeg syns det er vanskelig å bruke så veldig mye tid på å forsvare det partiet gjør. Det er ingen tvil om at jeg må vurdere fremtiden min, sier hun.

Fylkesvaraordfører i Møre og Romsdal, Gunn Berit Gjerde, sier til Sunnmørsposten at hun er lei seg for at partiet går i regjering med Frp, men ser ikke at det er noen løsning å melde seg ut.

– Jeg vil ha problemer med å stå i en valgkamp og love ting jeg ikke føler meg sikker på blir holdt. Jeg var sikker på at vi aldri kom til å gå inn i regjering sammen med Frp, sier hun.

– Positivt

På Sørlandet og i Trondheim mottas regjeringsløsningen på en helt annen måte.

– Alt i alt er synes jeg regjeringserklæringen er bra, og at Venstre har fått gjennomslag for flere av sine kjernesaker, sier Petter N. Toldnæs til Fædrelandsvennen. Han er gruppeleder for Venstre i bystyret i Lillesand og første vara til sentralstyret.

I Trondheim var Venstres kommunalråd Erling Moe motstander av å gå inn i regjeringen, men velger å se positivt på beslutningen.

– Det er ikke overraskende at Venstre nå sier ja. Da Trine i desember fikk fullmakt til å starte forhandlingene, var mye allerede klart. Jeg har som kjent vært imot et slikt samarbeid, men nå er det historie. Nå skal Venstre inn i regjering, og da håper og tror jeg at vi går inn fordi grunnlaget for samarbeid er godt, sier Moe.