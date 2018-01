Erna Solberg brukte tiden før avreise til USA til å oppdatere seg på de sakene hun skal diskutere med Donald Trump. Det tikket også inn noen positive nyheter.

– De siste forberedelsene dreier seg om å være oppdatert på de problemstillingene vi har blitt enige om at vi skal ta opp på dette møtet. Det er gode nyheter fra Sør-Korea og Nord-Korea i dag, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB like før avreise tirsdag.

Konflikten mellom Nord-Korea og verdenssamfunnet er blant de mest brennbare temaene internasjonalt. Men natt til tirsdag holdt Nord-Korea og Sør-Korea samtaler i det første møtet mellom de to landene på to år.

Solberg talte tirsdag morgen på NHOs årskonferanse, før hun senere samme dag skulle reise til USA og møtet med Trump onsdag.

– Det er viktig å huske at USA er en av våre aller viktigste allierte. Det er viktig å ha et godt forhold og få fremlagt våre synspunkter på viktige saker, ikke minst den sikkerhetspolitiske situasjonen og kampen mot terror, som er områder hvor vi har et tett samarbeid med USA, sier hun.