En 16 år gammel gutt som ble tatt av skred i Åseral i Vest-Agder søndag og funnet etter mer enn tre timer under snøen, er bekreftet omkommet.

Gutten ble sendt til Haukeland universitetssjukehus i Bergen etter å ha blitt funnet, og sent søndag kveld bekrefter politiet i Agder at han er død.

– Sykehuset har bekreftet at personen er omkommet, og at det var en ung mann på 16 år med lokal tilknytning der oppe. Familien er varslet, og kommunens kriseteam er samlet. Hovedfokus nå er å ta vare på familien og de nærmeste. Så vil det bli etterforskning av hva som er skjedd etter hvert, sier operasjonsleder Linn Andresen i Agder politidistrikt til NTB.

Det er foreløpig ikke gitt nye opplysninger rundt hendelsesforløpet, utover at en person på snøscooter ble tatt av et skred klokken 15.10 søndag.

100 meter bredt skred

Rundt 40 personer deltok i søket. Gutten som ble tatt av skredet, var en del av et følge, og det var disse som varslet nødetatene. Søkehunder, en luftambulanse og et SeaKing-helikopter deltok også i søket.

Ifølge politiet er skredet rundt 100 meter bredt og opp mot 200 meter langt. Skredet gikk i Signesdalen, nord for det private jaktslottet Lordehytta, skriver Fædrelandsvennen.

Skredet gikk langt fra folk, og politiet måtte bruke både helikopter og snøscooter for å komme fram til stedet, fortalte operasjonsleder John Repstad i Agder politidistrikt til NTB like etter at meldingen om skredet kom inn.

Ung mann

16-åringen ble hentet ut av skredet like før klokken 18. Deretter ble han nokså raskt transportert til sykehus med luftambulanse.

Ifølge politiet ble ikke den savnede og scooteren funnet sammen. Det ble søndag kveld holdt ei samling i et av kommunens lokaler.

Kriseteamet var til stede, og både de som var med på turen og de som var involvert i letingen, var samlet for en gjennomgang.