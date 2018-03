Åtte av Høyres femten fylkeslag har så langt gjort vedtak i spørsmålet om eggdonasjon, og alle sier ja. På tide at Høyre vedtar dette, sier Tina Bru.

I de syv som ikke ennå har gjort vedtak, var det flere som vedtok å si ja i fjor, skriver Aftenposten. På landsmøtet i mars i fjor fikk Høyre-leder Erna Solberg og nestleder Bent Høie gjennomslag for å utsette saken om eggdonasjon i ett år.

– Rimelig stort flertall

Tina Bru, leder for Høyres kvinneforum, har jobbet lenge for å få partiet til å si ja.

– Mitt inntrykk er at det ser ut som det er blitt et rimelig stort flertall for eggdonasjon. Jeg tror prosessen vi har hatt i partiet, med en grundig behandling i fylkene, har bidratt til å flytte en del av dem som var usikre, over til ja, sier Bru.

Hun påpeker at det er vanskelig å telle stemmer, ettersom alle deltakerne på landsmøtet får stemme etter egen overbevisning, ikke etter hvilke vedtak hjemmefylket har gjort.

Flertall i utgangspunktet

Innen 8. mai skal helsekomiteen på Stortinget konkludere.

Ap, SV, Venstre og Frp er positive, mens Sp og KrF er imot. I utgangspunktet er det dermed flertall for eggdonasjon, uavhengig av hvor Høyre lander.