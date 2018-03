Redaktør i Dagbladet, John Arne Markussen (64) varsler at han vil slutte i stillingen etter syv år.

John Arne Markussen bekrefter overfor Aftenposten at han er inne i sitt siste år som sjefredaktør i Dagbladet.

– Da jeg gikk til denne jobben i 2011, var jeg allerede en godt voksen mann. Jeg hadde et perspektiv på tre til fem år, og nå er jeg inne i mitt syvende. Jeg fyller snart 65 år og synes tiden er inne for å slippe til andre, sier Markussen.

Gir seg i løpet av året

I vinter ble styret i Dagbladet varslet om at de kunne begynne arbeidet med å finne hans etterfølger. Det var Dagens Næringsliv som først meldte om Markussens avgang fredag.

– Dette er ingen hastesak, men jeg har sagt at jeg gir meg en gang i løpet av året, når en ny løsning er på plass. Jeg skal stå på så lenge det er brukt for meg, og samtidig må jeg tenke på hva jeg skal gjøre videre, sier Markussen.

– Er du åpen for å påta deg oppgaver i Dagbladets eierkonsern, Aller Media?

– Det er en mulighet ja, men det er for tidlig å si noe mer om det nå.

Lengstsittende på nesten 30 år

Markussen tok over jobben som sjefredaktør i Dagbladet etter Lars Helle i 2011. Han kom da fra stillingen som konsernredaktør i Dagbladets tidligere eierkonsern, Berner Gruppen.

Markussen er den lengstsittende sjefredaktøren i Dagbladet siden Arve Solstad. Solstad gikk av i 1989, etter 17 år i sjefsstolen.

– Dagbladet har vel et rykte på seg for å være en avis som skifter sjefredaktør ofte. Jeg vet ikke hvorfor det ble sittende så lenge, men vi har skapt noen gode resultater og er i flytsonen nå. Det er veldig greit å gå fra denne jobben med visshet om det står bra til med Dagbladet, sier Markussen.

I 2017 økte Dagbladet omsetningen, tredoblet resultatet og leverte historiens største overskudd på 80 millioner kroner, ifølge Medier24.

Hodejegere leter etter ny sjef

Konsernsjef Dag Sørsdahl i Dagbladet-eier Aller Media sier til DN at de har startet jakten på Markussens etterfølger.

– Jeg håper vi er i stand til å finne den beste personen til redaktørjobben. Vi har ingen rammer eller begrensninger om personen er ekstern, intern, mann eller kvinne, sier konsernsjef Dag Sørsdahl i Aller Media til DN, som skriver at et hodejegerfirma er leid inn for å finne Dagbladets nye sjefredaktør.