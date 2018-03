Feilmedisineringen som kostet seks år gamle Djabrail Sulejmanov livet i fjor, ble nylig rekonstruert på Haukeland. Etterforskningen skal være ferdig før påske.

Under rekonstruksjonen for to uker siden forklarte legen og sykepleieren hva som gikk galt på ettermiddagen 22. august i fjor, melder NRK.

Til stede var legens og sykepleierens advokater, samt bistandsadvokat for Djabrails foreldre, Jan Inge Thesen, og hans kollega.

Ifølge Thesen var hele 13 politietterforskere, blant dem en fra Kripos, samt politiets sakkyndige barneonkolog, også på plass på barneklinikken da hendelsen ble gjenskapt.

Feil sprøyte

Seksåringen, som led av hjernesvulst, døde som følge av at legen som behandlet ham, forvekslet to cellegift-sprøyter. Den ene skulle settes i hjernen og den andre skulle i blodårene, men feil sprøyte ble satt i hjernen.

Djabrail Sulejmanov døde 14. september etter å ha ligget i koma siden feilmedisineringen.

Nå risikerer både Helse Bergen, legen og sykepleieren straff.

– Politiet venter å være ferdige med sin etterforskning før påske, opplyser politiadvokat Inger-Lise Høyland til NRK.

Da vil saken sendes over til statsadvokaten, som avgjør hvem det eventuelt skal tas ut tiltale mot. Både legen og sykepleieren har status som mistenkte, men har ikke blitt siktet i saken.

Uforsvarlig helsehjelp

Feilmedisineringen skjedde etter at sykepleieren hadde lagt de to sprøytene seksåringen skulle få på et annet sted i behandlingsrommet enn det som er vanlig. Men sprøytene var riktig merket, og hadde ulik størrelse og farge, og legen har medgitt at hun hadde mulighet til å se hvilken sprøyte som var den rette.

Sykepleieren ble heller ikke tilkalt for den rutinemessige dobbeltsjekken før sprøyten ble satt.

Helsetilsynet har fastslått at seksåringen ble utsatt for uforsvarlig helsehjelp. De mener sykepleieren ikke kan klandres, men har gitt legen en advarsel, og kritisert Haukeland for manglende retningslinjer og kontrollrutiner for å forhindre forbytting av sprøytene.