Politiet vil torsdag orientere om søket som ble gjort i vannet ved familiens bolig, og om det har vært ny kontakt med personene som antas å ha bortført Anne-Elisabeth Hagen (68).

Det er 121 dager siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt eget hjem på Fjellhamar i Lørenskog kommune. 68-åringen er antatt bortført mot sin vilje.

Torsdag klokken 12 skal politiet igjen orientere pressen og offentligheten om den massive etterforskningen av forsvinningssaken på Lørenskog, skriver Aftenposten.

«Det er nå fire måneder siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem på Lørenskog. I den anledning inviterer Øst politidistrikt til en pressebriefing, der politiinspektør Tommy Brøske gir en oppdatering om status i etterforskningen», skriver politiet i en pressemelding.

Etter det Aftenposten kjenner til, kommer politiet til å orientere om søket som ble gjort i Langvannet, og om det har vært ytterligere kontakt med de antatte kidnapperne, etter at de gikk over til å bruke en ny kommunikasjonsplattform og skisserte hvordan de ville kunne sende livsbevis.

Det skal ikke ha kommet noe livsbevis, får Aftenposten opplyst.

Fakta: Forsvinningssaken Onsdag 31. oktober skal 68 år gamle Anne-Elisabeth Hagen ha blitt bortført fra sitt eget hjem på Fjellhamar i Lørenskog kommune. Det var ektemannen Tom Hagen som meldte henne savnet til politiet, en gang mellom klokken 13.30 og 14 samme dag. Inne i boligen til Hagen-ekteparet ble det funnet et skriftlig dokument hvor det ble fremsatt trusler og krav om løsepenger. Summen skal ifølge Aftenpostens opplysninger være på kryptovaluta tilsvarende ni millioner euro eller rundt 88 millioner kroner. De antatte kidnapperne har brukt en kryptovaluta til å kommunisere med familien. I over ti uker holdt politiet saken hemmelig for offentligheten. Øst politidistrikt, som leder etterforskningen, har blant annet fått bistand fra Kripos, Økokrim, Oslo politidistrikt, Europol, Interpol og FBI.

«Enveiskommunikasjon»

Siste kontakt med de antatte kidnapperne har vært en gang etter 16. januar. Frem til da hadde motparten brukt en type kryptovaluta til å kommunisere med familien, politiet og bistandsadvokaten. Denne kommunikasjonsformen ble av politiet beskrevet som vanskelig og ikke godt egnet til kommunikasjon.

Hagen-familiens bistandsadvokat, Svein Holden, har omtalt den siste kontakten med motparten på den siste kommunikasjonsplattformen som «enveiskommunikasjon».

Stein J. Bjørge

Familien har, via bistandsadvokat Holden, gitt uttrykk for at de ikke vil gå inn i forhandlinger med motparten før de har fått bevis på at Anne-Elisabeth Hagen er i live.

– Dersom familien mottar et slikt livsbevis, som motparten har skissert i sin nylige henvendelse til oss, så vil familien arbeide for å få Anne Elisabeth trygt og raskt hjem, sa Holden under en pressekonferanse 11. februar.

Politiet / NTB scanpix

Savnet i over fire måneder

68 år gamle Anne-Elisabeth Hagen er antatt bortført mellom klokken 9.14 og 13.30 onsdag 31. oktober. Siste sikre livstegn er en telefonsamtale mellom 68-åringen og et annet familiemedlem klokken 9.14.

Ektemannen Tom Hagen, en av Norges rikeste menn, varslet politiet rundt en halvtime etter at han kom hjem fra jobb, klokken 13.30.

84 dager etter at 68-åringen forsvant gjennomførte dykkere søk i vannet ved boligen til Hagen-paret. I vannet ble det funnet enkelte gjenstander som politiet ville undersøke nærmere.

Politiet har så langt ikke ønsket å kommentere funnene som ble gjort i Langvannet.