Nestleder-kollega Hadia Tajik beskriver varslene mot Trond Giske som rystende lesning. Samtidig har flere i Ap har mistet tilliten til ham.

Torsdag sto Trond Giske frem og beklaget sin oppførsel overfor flere kvinner i Arbeiderpartiet. Dagen etter skriver han på sin egen Facebook-profil at han er sykmeldt.

– Presset har blitt svært vanskelig å bære. Jeg har i dag mottatt en sykmelding fra min lege, etter en helhetsvurdering av min helsesituasjon. Jeg har tatt dette til etterretning og er sykmeldt inntil videre.

Han gjentar sin beklagelse fra dagen før, og legger til:

– Samtidig opplever jeg at det kommer påstander jeg må bestride, fordi det ikke samsvarer med min opplevelse, eller fordi det som presenteres som fakta, ikke stemmer.

Fylkeslederne tier

Fredag formiddag var BT i kontakt med 13 av i alt 18 fylkesledere i Arbeiderpartiet, og spurte om de hadde tillit til Giske.

Ingen krevde da at han skulle trekke seg, basert på det som så langt har kommet frem i saken. De uttrykker alle tillit til at partiledelsen har håndtert saken rett, og at de også vil gjøre det fremover.

– Det Giske har gjort er ikke akseptabelt, men når folk gjør feil må de få mulighet til å si unnskyld. Han har vist ærlig anger, sier Stanley Wirak, fylkesleder i Rogaland Ap.

Samtidig uttalte Ap-leder Jonas Gahr Støre at Giske ikke har mye å gå på, dersom det kommer flere varsler mot ham.

Tajik snakker ut

Senere på dagen reiste imidlertid flere kritiske røster seg. Blant dem var Giskes nestleder-kollega Hadia Tajik, som offentliggjorde på Facebook at hun ble kontaktet av to av varslerne og gjort kjent med innholdet i sakene deres.

– Dette hadde de allerede formelt levert inn, og de ville selv at jeg skulle kjenne til deres saker. For meg var varslene rystende lesning, både som menneske, nestleder og jurist, skriver Tajik.

Hun stiller også spørsmål ved partiets håndtering av sakene.

– I samtale med noen av kvinnene som har varslet, forstår jeg at de ikke opplever at de har vært godt nok ivaretatt av partiet. Slik skal det ikke være. Vi sier det skal være trygt å varsle. Da må vi praktisere det også.

Foruten å være nestleder, er Tajik Aps arbeids- og sosialpolitisk talsperson og også partiets parlamentariske nestleder.

Flere har mistet tillit

Lederen av Aps kvinnenettverk i Aust-Agder, Vanja Grut, mener Giske må fratre sitt verv. Line Oma, som leder Bydelsutvalget i Gamle Oslo, og Kristin Bergersen, tidligere statssekretær i Justisdepartementet og tidligere leder for Aps homonettverk, gir uttrykk for det samme. De får ifølge Dagens Næringsliv støtte fra tidligere Støre-rådgiver Jonas Bals.

Heller ikke Aps ordfører i Ringsaker, Anita Ihle Steen, sier hun har tillit til Giske, ifølge NRK.

LO-leder Hans Christian Gabrielsen sier i en forsiktig uttalelse at han «ser med uro og stort alvor på varslene» mot Giske.

– Slik skal vi ikke ha det i arbeiderbevegelsen, sier han, og legger til at han har «merket seg» Støres kritikk

Bergens Tidende forsøkte fredag formiddag å få en kommentar fra Giske om hvorvidt han opplever å ha tillit i partiet, uten å lykkes. Pressekontakt Bård Flaarønning bekreftet at henvendelsen er mottatt.