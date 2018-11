KrFs veivalg har splittet partiet på midten. Men første nestleder Olaug Bollestad er overbevist om at det går an å samle rekkene uansett utfall fredag.

– Vi er delt i veivalget. Men jeg liker ikke å si at halve partiet blir sittende igjen som tapende part. Tap og vinn blir litt sånn fotballterminologi. Vi har tross alt noe større som samler oss – vi har noe vi brenner for og står sammen om, sier Bollestad dagen før skjebnelandsmøtet der partiet skal velge mellom høyre, venstre eller fortsatt opposisjon.

Dypere enn partiledelsen

Samtidig er det ventet at partileder Knut Arild Hareide på et eller annet tidspunkt – før eller etter avstemningen – bekrefter beskjeden som har lekket ut om at han ikke fortsetter dersom han ikke får landsmøtet med seg.

Bollestad vil ikke kommentere lederdiskusjonen, men sier følgende:

– I prosessen med valg av delegater har det vært fraksjoner, utluftinger og mistenkeliggjøring begge veier. Men etter landsmøtet må vi klare å løfte frem det våre hjerter banker for. Et medlemskap i KrF må stikke dypere enn troskap til den enhver sittende ledelsen.

Bollestad har gitt beskjed til valgkomiteen om at hun står til disposisjon der partiet måtte ønske.

Varsler grep

Planen for å samle partiet handler om å bygge organisasjonen.

– Jeg opplever at det er et sterkt politisk engasjement, men vi er ikke like gode på det organisatoriske rundt om i landet. Her trengs det en virkelig bygging. Skal politikken virke, må vi ha en sterk organisasjon. Dette er jo den kjedelig jobben, men vi må ta grep om partibyggingen fremover, sier Bollestad.

Nestlederen har vært på en rekke fylkesårsmøter i oppkjøringen til det ekstraordinære landsmøtet, og mener å se at det er store forskjeller.

Frykter 2021

Med historisk lave 3,0 prosent i TV 2s meningsmåling som ble publisert torsdag, falt KrFs gjennomsnitt for oktober samlet tilbake til 4,2 prosent. Partiet balanserer på sperregrensen som ved valg er avgjørende for om stortingsgruppen blir på syv-åtte eller maksimalt to representanter.

– Den fallende oppslutningen henger åpenbart sammen med at vi har sviktet i det kjedelige arbeidet med å bygge partiorganisasjonen, sier Bollestad.

Om KrF ender i regjering, vil en gruppe på 10–15 personer få spennende jobber som statsråd, statssekretær og rådgiverkorps. Det vil være et åpenbart løft. Men om vi ikke samtidig får til dette med organisasjonen, frykter jeg at vi vil slite skikkelig ved valget i 2021, lyder nestlederens resonnement.