Finansminister og Frp-leder Siv Jensen mener Mazyar Keshvaris fiktive reiseregninger er uakseptabelt og et alvorlig tillitsbrudd.

– Dette er et svik mot den tilliten han er vist som stortingsrepresentant og Frp-politiker. Jeg er glad for at Mazyar Keshvari innrømmer forholdene og beklager. Dette er en svært alvorlig sak det må ryddes opp i, skriver Jensen i en epost til NTB.

Hun påpeker imidlertid at partiet også er opptatt av å ta vare på Keshvari, som hun omtaler som en nær kollega som står i en svært vanskelig sak.

Hun sier det er opp til Stortinget å vurdere hvordan saken skal behandles.

– Denne saken får konsekvenser for Mazyar Keshvaris politiske karriere. Som politiker er du avhengig av tillit. Den tilliten har Mazyar Keshvari misbrukt. Men dette er først og fremst en sak mellom Stortinget og Mazyar Keshvari. Som parti vil vi følge opp det partimessige i våre organer. Han er for tiden sykmeldt og ikke aktiv i noen verv, skriver hun.

Keshvari har ifølge Aftenposten levert udokumenterte reiseregninger for 290.000 kroner. Avisen kan dokumentere at han har vært i hjembyen Oslo samtidig som det er levert krav på 36.000 kroner.