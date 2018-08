Thorvald Stoltenberg ble torsdag bisatt fra en fullsatt Oslo domkirke. Han blir dypt savnet både av barna, vennene og de usedvanlig mange menneskene han kjente.

Flere prominente gjester var til stede under bisettelsen i domkirken, deriblant kong Harald, dronning Sonja, prinsesse Astrid, nåværende statsminister Erna Solberg (H) og tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland.

Bisettelsen startet med musikk og sang fra barnebarnet Catharina Stoltenberg, før prest Sturla Stålsett holdt en langt minneord der han hyllet Thorvald Stoltenberg for innsatsen både i og utenfor Norge.

– Vi er samlet i sorg og takknemlighet. En stor verden minnes Thorvald med dyp respekt. Venner og kolleger er med dere i et fellesskap av varme minner, sa presten.

Berit Roald, Scanpix

– Hønefar

Sønnen Jens Stoltenberg og datteren Camilla Stoltenberg ga begge uttrykk for et sterkt savn etter sin far i sine minneord.

– Thorvald var en hønefar. Vi snakket sammen på telefonen hver dag. Noen ganger om verden, andre ganger om været, eller om det var batteri i røykvarslerne hjemme hos meg, sa Jens Stoltenberg.

Hver gang, fortalte han, spurte faren: Hvordan har du det?

– Jeg svarte alltid: Jeg har det bra. Men Thorvald hørte på stemmen min hvordan jeg egentlig hadde det. Hvis jeg hadde en dårlig dag på jobben, måtte jeg forklare hva som var galt, og så fikk jeg trøst, sa Stoltenberg.

– Også en generalsekretær i Nato trenger trøst fra pappaen sin, sa han.

Terje Pedersen, Scanpix

– En siste fortelling

Camilla Stoltenberg mintes de mange historiene faren fortalte. Sammen dro familien på reiser til alle verdens hjørner, både via verdensatlaset og i virkeligheten, og Thorvald kjente stort sett noen overalt.

Dagen før han døde fortalte han datteren en siste historie, om da han var fem-seks år gammel og bodde i Mosjøen med sine foreldre Molla og Emil.

– Det var den siste fortellingen. Jeg fatter ikke at du er borte, at du ikke kan fortelle mer, sa Camilla Stoltenberg.

Berit Roald, Scanpix

Kjente alle

Ap-leder Jonas Gahr Støre husker Thorvald Stoltenberg som en mann «alle» kjente, og et varmt og genuint medmenneske.

– Han så folk, og kjente igjen dem han hadde møtt. Han var på en måte hjemme overalt, sa Støre.

Han mintes også Stoltenberg som en høyt aktet tjenestemann, hvis brennende engasjement for fred og kompromisser ble satt høyt pris på både i Arbeiderpartiet, LO, Røde Kors, FN og av verdenssamfunnet.

Det samme gjorde Stoltenbergs tidligere sjef, Gro Harlem Brundtland. Hun minnes sin tidligere utenriksminister som en ustoppelig optimist, som maktet å spre sin store entusiasme og sitt ustoppelige pågangsmot til styrke for hele fellesskapet.

– Denne særegne optimismen, varmen og utstrålingen påvirket så mange. Derfor berørte han oss så sterkt både som venner, kolleger, medarbeidere, partifeller og mennesker fra alle deler av vårt land, sa den tidligere statsministeren.

Berit Roald, Scanpix

Trenger flere

Flere av Stoltenbergs nærmeste venner holdt også varme minneord, deriblant Harald Tybring-Gjedde, Carsten Smith og Helge Vindenes.

Sistnevnte snakket om Stoltenbergs rolle som fredsmegler.

– Ikke bare samarbeid, men også en viss grad av integrasjon måtte til om freden skulle sikres og felles, sentrale problemer møtes. I dag synes mørke skyer å true forståelsen for slike synspunkter. Vi trenger flere Thorvalder, sa Vindenes.

Berit Roald, Scanpix

Kø utenfor

Flere hundre hadde også møtt opp utenfor kirken for å ta farvel med Thorvald Stoltenberg.

Blant dem var tidligere rusmisbruker Anniken Nordengen. Hun trakk frem Stoltenbergs arbeid for folk som siter med avhengighet.

– Det er en stor mann som har gått bort. Han har jobbet for oss hele tiden, og hadde en veldig god forståelse og medmenneskelighet for oss. Det er et stort tap for oss. Han var en mann med et veldig stort hjerte, sier hun til VG.