KrF-leder Knut Arild Hareide vil vurdere å gå i regjering med Ap og Sp.

– Mitt råd er at det nå er tid for å undersøke muligheten for gjennomslag i en regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, uten SV, sa KrF-leder Knut Arild Hareide i sin tale til landsstyret i partiet fredag.

Talen ble mottatt med trampeklapp.

– Erna fikk ingen blankofullmakt fra oss på fire år, påpekte KrF-lederen tidligere i talen.

Hareide snakket varmt om Senterpartiet.

– I mange viktige verdispørsmål er vi nære allierte. Ikke noe parti står oss så nært, sa Hareide.

– Hvis vi ser på alle velgerundersøkelser de siste årene, er det ett parti som står KrF nærmest. Det er Senterpartiet. Deretter kommer Høyre. Men i dag hører disse to partiene til hver sin side av politikken.

– I samarbeidet med Solberg-regjeringen har vi ofte hatt rollen som bremsekloss. Jeg tror mange er glade for at vi har tatt på oss den rollen. Men det blir som å starte en fotballkamp på 0–2, med mål om å klare 2–2 til slutt, sa Hareide.

Hareides ønskekoalisjon med Ap, Sp og KrF har bare 76 stortingsrepresentanter. Det trengs 85 for å ha flertall. KrF-lederen synes dermed å se for seg en mindretallsregjering, som vil trenge støtte også fra andre i Stortinget.

– Noe har skjedd i Ap

Partilederen leverte en lang rekke argumenter mot et kompaniskap med Frp:

– Frp er et parti som, slik jeg ser det, ligger svært langt fra KrF.

Hareide ramset opp sak etter sak der KrF og Frp er uenige.

– I en regjering hvor Frp har stor plass og vi er små, vil vi få problem med å vinne gjennom i samfunnsendringen. For meg er det naturlig å se etter en regjering med størst mulig tyngdepunkt i sentrum.

– Skal vi få et størst mulig tyngdepunkt i sentrum mener jeg det er nødvendig å vurdere Arbeiderpartiet.

Hareide pekte på at forholdet mellom arbeiderbevegelsen og kristenfolket har ikke alltid vært bra, og at KrF og Ap har vært uenige om reservasjonsrett og bioteknologi.

– Men noe har skjedd de siste årene, sa Hareide, og viste blant annet til forliket om friskoler med Ap, skolepolitikk, arbeidslivspolitikk og ideell sektor.

– Det mest åpenbare er enigheten om de store linjene i fordelingspolitikk, arbeidslivspolitikk og internasjonalt ansvar.

– Sentrumsregjering ikke realistisk

– Noen ganger er det min jobb som partileder å peke ut hvor jeg mener vi bør gå. I dag skal jeg gjøre det, og så lander vi en beslutning i lag i høst.

Hareide sa at beslutningen må ha en forankring i hele organisasjonen.

– En ny sentrumsregjering er neppe realistisk i overskuelig fremtid. Men det betyr ikke at sentrum er død, sa Hareide.

Han sa at selv han også må innse at en sentrum-høyre-regjering ikke er realistisk nå.

– Min anbefaling er at vi konkluderer om samarbeid i høst. Vi har flere muligheter. Vi kan bli der vi er, eller vi kan bli med en av flere regjeringer, sa Hareide.

Han mener at det er på tide å gå inn i regjering, siden partiet nå sitter utenfor viktige prosesser.

– Vi er et parti som vil være med å ta ansvar. Våre største seire har kommet i regjering, sa Hareide.

– KrF skal være enda tydeligere på at vi ikke er oss selv nok. Vi skal stå for ansvar, tillit og trygghet. Vi trenger et samfunn der vi har ansvar for hverandre, og der vi ikke setter grupper opp mot hverandre.

Han siterte avdøde Jon Lilletun, som sa at «kampen for feitere lommebok er ikke jobb nummer én».

Hareide sa at han selv har skrevet hele talen denne gang, noe som ikke alltid er tilfellet på landsstyremøter.

Kristne verdier

Hareide snakket om viktigheten av den kristne kulturarven, KRLE-faget, skolegudstjenester og å beholde søndagen som hviledag.

– Norsk lov skal følges uansett, av alle, også de som kommer hit fra andre land. De må få mulighet til å bidra og bli inkludert, sa Hareide.

Han sa at KrF vil styrke barnetrygden for alle, som et løft mot barnefattigdommen.

– Vi vil gi gratis barnehage til alle barn, også tredje- og fjerdebarn, jeg kan fortsette. Dette vil være positivt både for integreringen og fødselstallene i Norge.

Angrep Unge Venstre

Hareide snakket også om en reform for funksjonshemmede og deres familier, som skal få flere rettigheter dersom KrF får viljen sin.

Hareide gikk til angrep på forslaget fra Unge Venstre, om at man skal kunne tillate abort til 24. uke.

– Det er også skremmende å se hvor mange ungdomsparti som nå går inn for aktiv dødshjelp, sa Hareide.

Han snakket om kampen mot sorteringssamfunnet.

– Et varmere samfunn skal ha plass til alle og bruk for alle. Hvis vi utstyrer samfunnet med en rangstige, kan vi alle oppleve at vi en gang kan havne nederst på den, sa Hareide.

Han uttalte seg kritisk til liberalisme og individualisme.

– Jeg er bekymret for større sosiale forskjeller. En tenkning om at enhver er sin egen lykkes smed, står fjernt fra KrFs verdier.

Stor spenning

Fredag klokken 10 møttes KrFs landsstyre til møte i Oslo. Forventningene var høye og spenningen stor. Partileder Knut Arild Hareide har signalisert at partiet nå klart må velge side i norsk politikk. Hareides ferske bok er blitt tolket som at den hardt prøvede KrF-lederen mener det riktige er å søke et politisk samarbeid med venstresiden og Ap.

Spørsmålet er hvor tydelig råd Hareide i dag vil gi - og ikke minst hvordan partiorganisasjonen og KrF-grasrota vil reagere. Meningene i partiet er sterkt delte om Erna Solberg eller Jonas Gahr Støre er den beste partneren i et fremtidig regjeringsprosjekt der KrF skal være med.

BT følger Hareides tale og kommer med mer.