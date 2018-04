Den tiltalte moren til avdøde Angelica Heggelund (13) bør dømmes til fengsel i fire år, hvorav ett år gjøres betinget, mener aktor i Valdres-saken.

Aktor, førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe, holdt sin prosedyre i retten på Gjøvik onsdag.

13-årige Angelica Heggelund ble funnet død på en hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015. Obduksjonen viste at hun døde av avmagring – eventuelt i kombinasjon med nedkjøling.

I prosedyren omtalte aktoren det som et tankekors at dødsfallet faktisk kunne ha vært dekket av lovbestemmelsen om forsettlig drap.

– En liten tvil

Overfor NTB utdyper han og forteller at det kun var en liten tvil som gjorde at påtalemyndigheten ikke falt ned på en drapstiltale.

– Å forvolde en annens død kan også skje ved unnlatelse. Man har et ansvar og en plikt til å gjøre aktive handlinger. Da er spørsmålet om hun har innsett at det var overveiende sannsynlig at datteren kunne komme til å dø, forklarer Dymbe.

– Hun fortsetter å prøve å få datteren til å spise. Hun er ambivalent. Det er den lille tvilen som er, utdyper han.

Tiltalen mot moren omfatter blant annet grov mishandling i nære relasjoner, noe som har en strafferamme på 15 års fengsel.

– Var død da moren ringte ambulanse

Aktor mener retten må legge til grunn at jenta døde før moren ringte etter ambulanse.

– Slik situasjonen framstår, er det helt utenkelig at hun klarer å løse julenøtter den 30. desember, og at hun skal være i stand til å skrive meldinger kort tid før hun dør. Det er svært usannsynlig, sa Dymbe.

Dette er beskrivelser som moren har gitt i avhør.

Aktor trakk fram at store mannskaper ble satt i sving da moren ringte AMK-sentralen.

– Det er straffeskjerpende i seg selv, sa Dymbe.

Aktor trekker fram det turbulente forholdet mellom mor og datter som formildende. Uten formildende omstendigheter ville påstanden ha ligget på rundt fire og et halvt års fengsel, uten en betinget del, opplyser han til NTB.

Tror moren selv skrev meldingene

Aktor la i sin prosedyre også vekt på at det ikke høres lyd av hjerte- og lungeredning på opptaket av telefonsamtalen med AMK-sentralen, ei heller etter at det er blitt «renset» og analysert av en ekspert.

Han mener også det er bevist at moren trykket på hjemknappen på datterens telefon etter å ha ringt etter ambulanse med sin egen telefon. I retten har en lingvist opplyst at det er umulig å si om de siste meldingene fra datterens telefon faktisk er skrevet av moren. Likevel ber aktor om at retten legger dette til grunn i vurderingen av saken – noe hun skal ha gjort for å gi inntrykk av dødsfallet inntraff senere enn det gjorde.

Aktor trakk også fram det han omtaler som personlighetstrekk ved den tiltalte kvinnen.

– Når det oppstår problemer, trekker hun seg vekk. Hun vil i liten grad forholde seg ting. Hun viser etter min mening det samme i forhold til straffesaken, sa aktor.

– Ikke troverdig

Moren har under denne rettsbehandlingen i minimal grad forklart seg for retten, og aktor mener det ikke er troverdig at hun nå sier hun ikke husker hendelser som hun i politiavhør har forklart seg om. Dette er særlig knyttet til de tre siste månedene datteren levde, da de to bodde i hytta på Beitostølen.

Bistandsadvokaten til den avdøde jentas far la onsdag ned påstand om oppreisningserstatning etter rettens skjønn, og basert på tidligere rettsavgjørelser antydet hun at den bør ligge mellom 100.000 og 150.000 kroner.

Torsdag er det klart for forsvarernes prosedyrer.