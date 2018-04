Den tiltalte moren til avdøde Angelica Heggelund (13) bør dømmes til fengsel i fire år, hvorav ett år gjøres betinget, mener aktor i Valdres-saken.

Aktor, førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe, holdt sin prosedyre i retten på Gjøvik onsdag.

13-årige Angelica Heggelund ble funnet død på en hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015. Obduksjonen viste at hun døde av avmagring – eventuelt i kombinasjon med nedkjøling.

Aktor mener retten må legge til grunn at jenta døde før moren ringte etter ambulanse.

– Slik situasjonen framstår, er det helt utenkelig at hun klarer å løse julenøtter den 30. desember, og at hun skal være i stand til å skrive meldinger kort tid før hun dør. Det er svært usannsynlig, sa Dymbe.

Dette er beskrivelser som moren har gitt i avhør.

Aktor trakk fram at store mannskaper ble satt i sving da moren ringte AMK-sentralen.

– Det er straffeskjerpende i seg selv, sa Dymbe.

Tror moren selv skrev meldingene

Aktor la også vekt på at det ikke høres lyd av hjerte- og lungeredning på opptaket av telefonsamtalen med AMK-sentralen, ei heller etter at det er blitt «renset» og analysert av en ekspert.

Aktor mener også det er bevist at moren trykket på hjemknappen på datterens telefon etter å ha ringt etter ambulanse med sin egen telefon. I retten har en lingvist opplyst at det er umulig å si om de siste meldingene fra datterens telefon faktisk er skrevet av moren. Likevel ber aktor om at retten legger dette til grunn i vurderingen av saken – noe hun skal ha gjort for å gi inntrykk av dødsfallet inntraff senere enn det gjorde.

Aktor trakk også fram det han omtaler som personlighetstrekk ved den tiltalte kvinnen.

– Når det oppstår problemer, trekker hun seg vekk. Hun vil i liten grad forholde seg ting. Hun viser etter min mening det samme i forhold til straffesaken, sa aktor.

– Ikke troverdig at hun ikke husker

Moren har under denne rettsbehandlingen i minimal grad forklart seg for retten, og aktor mener det ikke er troverdig at hun nå sier hun ikke husker hendelser som hun i politiavhør har forklart seg om. Dette er særlig knyttet til de tre siste månedene datteren levde, da de to bodde i hytta på Beitostølen.

Selv om situasjonen på hytta etter aktor Dymbes mening ikke juridisk dekkes av begrepet frihetsberøvelse, mener han at 13-åringen i den tilstanden hun var i, i realiteten hadde liten mulighet til å komme seg vekk.

– Angelica kommer gjennom denne isolasjonen ved sin sykdom og ved frykten for å havne på sykehus i en situasjon som ligner på frihetsberøvelse, sa aktor i prosedyren.

Ikke til stede i retten

Jentas nå 46 år gamle mor er tiltalt for grov mishandling, noe som har en strafferamme på 15 års fengsel. Hun var ikke til stede i retten onsdag.

Onsdag ettermiddag holder bistandsadvokaten til den avdøde jentas far sin prosedyre. Det er varslet at hun vil legge fram et erstatningskrav på hans vegne.

Torsdag skal kvinnens forsvarere, advokatene Aasmund Sandland og Ann Turid Bugge, skal holde sin prosedyre.