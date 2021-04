Kjøreledning falt ned på tog i Oslo – passasjerer ble evakuert

En kjøreledning falt ned på et tog på Rosenholm stasjon i Oslo onsdag ettermiddag. Flere personer er skadet, men det skal ikke være alvorlig.

Mannskaper fra Oslo brann- og redningsetat på stedet der kjøreledning har falt ned på et tog ved Rosenholm stasjon sør i Oslo. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Brannvesenet er i gang med å jorde de strømførende ledningene slik at strømmen ledes bort fra sporet og evakuering av passasjerene i toget kan foregå trygt, sa operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB i 17-tiden.

Det ble meldt om flere knuste ruter i togsettet og at mellom tre og fem personer var lettere skadet. To personer fikk behandling for kuttskader av ambulansepersonell.

Politiet fikk beskjed om hendelsen klokken 16.40 onsdag ettermiddag. Klokken 17.24 opplyste politiet at evakueringen av passasjerene var i gang. Det var cirka 70 passasjerer på toget.

Rosenholm stasjon ligger helt sør i Holmlia i Oslo kommune, rett nord for grensen til Nordre Follo kommune.

Ifølge Bane NOR berører ulykken lokaltogene L2 mellom Stabekk og Ski, L21 Stabekk – Moss og L22 Skøyen – Rakkestad. Også regionstoget R20 mellom Oslo S og Halden er berørt.

Vy opplyser at det blir satt opp buss på de berørte strekningene.

Ifølge pressevakt Olav Nordli i Bane NOR er det usikkert når togtrafikken kan starte opp igjen. Til Avisa Oslo opplyser han at det også er meldt om en brann langs sporet i nærheten av Kolbotn.