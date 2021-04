Avhøret med den siktede sønnen er ferdig: – Han samarbeider med politiet

Den profilerte strafferettsadvokaten Tor Kjærvik (70) ble skutt og drept på Røa mandag kveld. Politiet har siktet en mann i 30-årene. Politiet bekrefter at siktede er avdødes sønn.

Tor Kjærvik har vært forsvarer i en rekke straffesaker. Mandag ble han skutt og drept på Røa i Oslo. Foto: Hans O. Torgersen / Aftenposten, Håkon Mosvold Larsen / NTB

Mandag kveld ble den profilerte advokaten Tor Kjærvik skutt og drept i en rekkehusleilighet på Røa i Oslo.

Samme kveld ble en mann i 30-årene pågrepet og siktet for drapet. Det er den avdødes sønn. Senere ble siktelsen utvidet til også å gjelde drapsforsøk.

Den siktede mannen ble avhørt tirsdag ettermiddag. Etter klokken 19 får Aftenposten opplyst at avhøret var ferdig for dagen.

– Det er ikke tatt stilling til straffskyld. Han samarbeider med politiet og vil fortsette sin forklaring i senere avhør, sier advokat Sol Elden i Advokatfirmaet Elden.

Ifølge politiet har han knyttet seg til handlingen.

– Dette er en veldig vanskelig sak. Det er mye hensyn å ta hensyn til i forhold til pårørende. Men i samråd med de pårørende kan vi nå bekrefte identiteten til den avdøde. Det er Tor Kjærvik, sier seksjonsleder Anne Alræk Solem i Oslo-politiet.

Tor Kjærvik ble mandag kveld skutt og drept i sin leilighet på Røa i Oslo (merket). Foto: Hans O. Torgersen

Meldte seg selv

Mannen har fått oppnevnt John Christian Elden som forsvarer. Elden opplyser til Aftenposten at den siktede meldte seg selv.

– Jeg er kontaktet av siktede for bistand, og er oppnevnt som hans forsvarer. Han meldte seg selv til politiet, skriver Elden i en SMS til Aftenposten.

Elden opplyser at det ikke er tatt stilling til spørsmålet om straffskyld. Til NRK sier advokaten at det hadde vært en langvarig konflikt mellom siktede og Kjærvik.

– Det har vært en konflikt her over noe tid, en familiekonflikt, som har fått et tragisk utfall, sier Elden til NRK.

Anne Alræk Solem i politiet bekrefter at den nå drapssiktede mannen meldte seg selv.

– Jeg kan bekrefte at siktede selv ringte til politiet. Det var grunnen til at han ble pågrepet omtrent samtidig som politiet kom til stedet der avdøde ble funnet. Han ble pågrepet utendørs, ikke veldig langt unna åstedet, opplyser hun.

Kriminalteknikere fra Oslo politidistrikt ved åstedet mandag kveld. Foto: Torstein Bøe / NTB

Kjent advokat

Tor Kjærvik (70) var en kjent strafferettsadvokat og har vært advokat i en årrekke. Han har vært forsvarer i en rekke profilerte drapssaker. Blant annet var han en av forsvarerne til Kristin Kirkemo i Orderud-saken.

Han var også forsvarer i Landås-saken og i Nokas-saken. Han hadde vært forsvarer siden tidlig på 1980-tallet og var tilknyttet advokatfellesskapet Advokatene ved Tinghuset i Oslo. Hans kolleger er nå i sorg.

– Det er med stor sorg vi har mottatt det uvirkelige budskapet om hans bortgang, skriver Ola Lunde, en av hans kolleger, i en SMS til Aftenposten.

Hørte skudd

Skytingen fant sted i Kjærviks hjem på Røa i Oslo rett før klokken 21 mandag. En rekke vitner så deler av det som skjedde. Politiet jobber med å danne seg et bilde av hendelsesforløpet.

En nabo fortalte til NTB mandag kveld at hun hørte tre-fire skudd. Flere vitner har meldt til Akersposten at en person ble sett løpende ut fra en bolig på stedet.

Tirsdag morgen ville ikke politiet kommentere hendelsesforløpet, utover at en mann var skutt og drept i en leilighet i Oslo.

– Det er gjort beslag av et skytevåpen. Tekniske undersøkelser av dette vil bli sentralt de neste dagene, sier sa seksjonsleder Anne Alræk Solen.

Ellen Holager Andenæs er ifølge politiet bistandsadvokat i saken.

Politiet hadde tirsdag morgen sperret av Tor Kjærviks bolig på Røa i Oslo. Foto: Hans O. Torgersen

Har gjort beslag

Tirsdag formiddag var det ennå ikke gjort noe formelt avhør med siktede. Det er ikke kjent hvordan han stiller seg til siktelsen. Mannen vil bli fremstilt for varetektsfengsling onsdag.

Natt til tirsdag drev politiet teknisk og taktisk etterforskning, samt rundspørring i nabolaget der hendelsen fant sted. De har også gjort beslag.

Ifølge Anne Alræk Solem i politiet var det flere personer til stede i leiligheten der drapet skjedde.

Det er ingen opplysninger om andre mistenkte gjerningspersoner eller medvirkende. Siktede er ikke kjent for politiet fra tidligere forhold.

Dette er det første drapet i Norge hittil i 2021.