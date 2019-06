Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) blir tirsdag kveld tvunget til å svare på hvorfor Stortinget utsetter behandlingen av to bompengeprosjekter.

Utsettelsen skjedde, blant annet etter inngripen fra statsminister Erna Solberg. Overfor både VG og DN har hun bekreftet at utsettelse var hennes klare råd.

Da presidentskapet på Stortinget behandlet saken tirsdag morgen, måtte presidenten bruke sin dobbeltstemme for å sikre utsettelse.

Ruud, Vidar / NTB scanpix

10 milliarder i bompenger

De to prosjektene som skulle behandles onsdag var E6 Ulsberg-Melhus i Trøndelag og E18 Langangen-Dørdal i Telemark. Bompengeandelen i de to prosjektene er vel 10 milliarder kroner.

Begge sakene ble fremmet av regjeringen i begynnelsen av april, behandlingen i Stortingets transportkomité var avsluttet og alt var klart for at Stortinget skulle vedta prosjektene. Ikke på noe tidspunkt varslet Frp at de hadde problemer med sakene.

Men i mellomtiden har bompengekrisen slått ut i full blomst i det ene av de fire regjeringspartiene.

– Skal ikke la seg diktere av statsministeren

– Utsettelsen skyldes at Frp har bompengepartiet sittende på skulderen og at de onsdag skal ha ekstraordinært landsstyremøte om bompengesaken, sier SVs transportpolitiske talsperson, Arne Nævra.

Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad, sier Stortingets presidentskap «ikke skal la seg diktere av statsminister Erna Solberg».

– Det er synd at presidenten bruker rollen sin på denne måten. Hun er president for hele Stortinget, ikke bare for regjeringspartiene.

– Dette er jo saker regjeringspartiene selv har fremmet og som de har fått fullt gjennomslag for. Likevel utsetter de. Det kan bare fordi det er ubekvemt for Frp å behandle saken onsdag, sier Arnstad.

Arnstad vil be presidenten svare på om det er innført en ny praksis som innebærer at saker utsettes om et regjeringsparti brått får problemer med en sak de i utgangspunktet selv støtter.

– Nærmer seg en parodi

SV-leder Audun Lysbakken skriver i en e-post at «dette nærmer seg det parodiske. Nå utsetter altså presidentskapet en votering over motorveiutbygging i Stortinget, som Frp har gått inn for i komiteen, fordi et regjeringsparti er uenig med seg selv – og fordi de kjenner pusten i nakken fra et konkurrerende parti.»

Opposisjonens irritasjon førte til Aps transportpolitiske talsperson, Sverre Myrli, sendte et brev til presidentskapet tirsdag ettermiddag. Her varslet han at partiet ved møtets slutt tirsdag vil stille presidentskapet spørsmål om hva som er begrunnelsen for utsettelsen.

– Pinlig for Solberg

Aps partileder Jonas Gahr Støre sa tidligere på dagen til DN at «Frp har behov for å skyve på et vedtak for å slippe unna ansvaret for to forslag som de vil stemme for, men som ikke tåler dagens lys akkurat denne dagen.» Han kalte også saken pinlig for Erna Solberg.

Regjeringen har også fremmet et tredje bompengeprosjekt, og som etter planen skal behandles den 19. juni. Det er E6 Moelv-Øyer i Hedmark og Oppland, og som vil koste bilistene 5,4 milliarder i bompenger.