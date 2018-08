Tidligere statsminister Jens Stoltenberg hadde med seg jobbtelefonen under et besøk i Murmansk i 2010, mens Ap-leder Jonas Gahr Støre tok med seg tjenestetelefonen til Russland under en reise som utenriksminister i 2011.

Det er Dagens Næringsliv som omtaler at Stoltenberg og Støre tok med seg tjenestetelefonene til Russland.

Ifølge avisen var Stoltenberg blitt utstyrt med en lånetelefon, men tok likevel med seg sin ordinære telefon.

– Tidligere statsminister Jens Stoltenberg var 15. september 2010 på tjenestereise til Murmansk. I tråd med kontorets rutiner og gjeldende råd ble Stoltenberg utstyrt med lånetelefon fra SMK. Han tok også med tjenestetelefon og benyttet den på reisen til Russland, opplyser kommunikasjonssjef Trude Måseide ved Statsministerens kontor, skriver Aftenposten.

Støre sendte 11 tekstmeldinger i Kaliningrad

Utenriksdepartementet opplyser til avisen at Støre brukte telefonen under en reise til Kaliningrad i 2010. Under turen sendte han elleve tekstmeldinger, men hadde ingen samtaler med telefonen.

– I forbindelse med at det ble vanligere at våre ansatte fikk tjenestetelefoner, laget departementet skriftlige retningslinjer for bruken av slike telefoner i 2010. Retningslinjene sier blant annet at tjenestetelefoner normalt ikke skal medbringes på tjenestereise til land med forhøyet etterretningstrussel, sier kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen.

– Burde fulgt retningslinjene

Regjeringsansattes mobilbruk i utlandet har blitt et hett tema etter at Per Sandberg (Frp) måtte gå av som fiskeriminister etter sin mye omtalte Iran-ferie.

Støre forklarer overfor DN at man så annerledes på etterretningstrusselen i 2011.

– Det var en helt annen type oppmerksomhet om bruk av mobiltelefon på den tiden enn i dag. Etter at retningslinjene kom i 2010, var det heller ingen rutiner om å samle inn mobiltelefoner, men vekt på å vise forsiktighet. Men jeg burde selvfølgelig fulgt retningslinjene, sier Støre.

Han understreker at «i dag er det et helt annet alvor i PSTs råd på grunn av overvåkingskapasiteten og sikkerhetssårbarheten» og viser til at da han var med Stortinget til Russland i mai, ble private telefoner og nettbrett lagt igjen.

Sandberg om Støres regelbrudd: «Karma kommer»

NRK var i SMS-kontakt med Sandberg etter at saken med Støre var kjent, før det ble kjent at også Stoltenberg hadde vært i Russland med jobbtelefon.

«Det var en (...) hvem er neste??» skriver han.

Videre får han spørsmål om hvordan Sandberg mener Støre har opptrådt i saken. Da svarer han:

«Farlig å si det, men: «karma kommer»».

Tidligere har Sandberg sendt en tekstmelding til redaktør Øystein Hage i Fiskeribladet, som var avisen som først omtalte Iran-turen. Da skrev han:

«Karma vil bite dere bak, vær trygg».