Ved inngangen til det nye skoleåret mangler det fortsatt rundt 1.200 lærerårsverk for å oppfylle den nye lærernormen, ifølge Utdanningsdirektoratet.

Når elevene i grunnskolen i disse dager tar fatt på et nytt år med læring, trer også den nye lærernormen i kraft. Den sier det ikke skal være mer enn 16 elever per lærer i første til fjerde klasse og ikke mer enn 21 elever per lærer på de neste seks klassetrinnene.

Ingen konsekvens før etter 2020

Men det er fortsatt et stykke igjen til det målet er nådd, viser tall VG har fått fra Utdanningsdirektoratet. På landsbasis mangler det rundt 1.200 lærere for å klare kravet.

Kommunene får 700 millioner kroner over statsbudsjettet denne høsten for å dekke inn lærermangelen. Fram til 2020 får det ingen konsekvenser for skoler som ikke oppfyller normen, så lenge stillingene lyses ut hvert år og det ikke er kvalifiserte søkere.

Skjerpes neste år

Totalt må 130 av landets 426 kommuner rekruttere flere lærere. Bergen og Drammen er blant kommunene som har oppfylt normen, ifølge Utdanningsforbundet. Men stikkprøver fra sommeren viste at byer som Tromsø, Trondheim, Stavanger, Ålesund og Sarpsborg lå «ganske bakpå» med tanke på rekruttering, forteller pressesjef Nina Hulthin.

Neste år skjerpes kravene. Da er det 15 elever per lærer som er grensen for de laveste klassetrinnene og 20 elever per lærer fra femte klasse og ut grunnskolen.