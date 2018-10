I overkant av 100.000 tonn kjøtt ligger på reguleringslager. Det er historisk høyt, ifølge Nortura.

Det er fire ganger så mye som på denne tiden i fjor, skriver Nationen.

– Jeg vil ikke si at situasjonen er dramatisk, men det er historisk høye lagertall, sier direktør Ole Nikolai Skulberg i Nortura totalmarked til avisen.

Lageret av svinekjøtt har vært på over 6000 tonn siden begynnelsen av august. Beholdningen på sau- og lammekjøtt er nå på rundt 2200 tonn, som er 1000 tonn mer enn beholdningen var i slutten av juli. Reguleringslageret for storfekjøtt var tomt i midten av juni, men har økt og er nå på like under 2000 tonn.