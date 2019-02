Trond Giske (Ap) mener det ligger en maktkamp bak etter at det ble spredt en video av ham og en kvinne på et utested i Oslo.

– Det er åpenbart at det er en maktkamp når det sendes en SMS med en trussel om at dersom jeg ikke vrakes av valgkomiteen, så vil VG være interessert i videoen. Og så blir jeg innstilt til et verv, og senere havner den videoen i VG, sier Giske til NRK.

I intervjuet sier Giske også at han kommer til å fortsette med politikk.

Han betegner videoen som uproblematisk.

– Det kom mange bort som ville ha bilde og selfies, sier Giske.

Han sier at han ikke ser noen sammenheng mellom denne hendelsen og de tidligere varslersakene.

– Det er vel ingen jenter som har rapportert uønsket atferd i dette tilfellet. Det å bli tatt bilde av på byen er helt uproblematisk, men det skjedde ingen verdens ting som var ugreit for noen, sier Giske.

– Jeg skulle sikkert ha sagt nei, men det synes jeg er uhøflig. Jeg pleier å si ja, men det var sikkert ikke lurt, legger han til.