Har du utført et oppdrag utenfor ditt vanlige arbeidssted? Da skal reisetiden regnes som en del av arbeidet, uansett hvor lite du får gjort på veien.

Det bekreftet EFTA-domstolen mandag (lenke til pressemelding i PDF-format).

Domstolen har sett nærmere på saken til en norsk politimann som til vanlig arbeidet på Gaular lensmannskontor i Sogn og Fjordane. I flere tilfeller der han ble sendt ut på oppdrag andre steder i regionen, ble reisetiden ikke godkjent som arbeidstid.

Høyesterett ba i fjor EFTA-domstolen om hjelp til å tolke EØS-lovgivningen på feltet.

EFTA-domstolen fastslår nå at reisetid skal regnes som arbeidstid når en arbeidstaker pålegges av sin arbeidsgiver å utføre oppgaver utenfor sitt faste eller vanlige arbeidssted.

Hvor avslappende eller anstrengende reisen er, har ingen betydning for dette. Så lenge reisen er nødvendig for å utføre oppdraget, er den ansatte per definisjon i arbeid.

Det har heller ikke noen betydning hvor ofte den ansatte sendes ut på oppdrag utenfor sitt vanlige arbeidssted.

Les hele EFTA-dommen her (PDF-fil)