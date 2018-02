En afghansk familie på fem som har sittet i kirkeasyl på Fitjar i Hordaland, ble fredag pågrepet og hentet ut av politiet, melder Stord24.no.

Familien ble pågrepet i en politiaksjon tidlig fredag morgen, skriver nettavisen.

Politioverbetjent Pål Gjil, som er avsnittsleder for operativ utlendingsenhet avsnitt nord i Sørvest politidistrikt, bekrefter overfor NTB at de har gjennomført aksjonen etter anmodning fra Politiets utlendingsenhet (PU).

Familien skal transporteres ut av Norge. Ved PU får NTB opplyst at det er en del av deres vanlige praksis å uttransportere personer uten lovlig opphold.

– Vi har gjort en vurdering opp imot det som går på kirkeasyl, og vi mener helt klart at dette ikke er omfattet av retningslinjene Justisdepartementet legger til grunn, sier pressevakten.

De tre barna i familien er ifølge Bergens Tidende henholdsvis fem år, fire år og seks måneder gamle. I fjor vår gikk småbarnsfamilien i kirkeasyl hos menigheten Nytt Liv Sunnhordland, i frikirken på Fitjar.

– Dramatisk aksjon

Frank Håvik, som leder menigheten Nytt Liv Sunnhordland som har hatt ansvaret for den afghanske familien i kirkeasyl i lengre tid, forteller at politiet gikk til aksjon mellom klokka 6 og 7 fredag morgen.

– Dette var en dramatisk aksjon. Politiet stilte med tre politibiler i tillegg til en ambulanse. De knuste vinduene, og det var rene kommandoraidet. Dette er stikk i strid med reglene for kirkeasyl, sier Håvik.

Menighetslederen har ikke hatt kontakt med familien etter at de ble hentet av politiet. Han reagerer særlig på aksjonen fordi saken deres er anket til lagmannsretten.

– De har ikke en rettskraftig dom i saken, og så kommer de likevel. Dette er helt horribelt, sier Håvik.

I Borgarting lagmannsrett i Oslo får NTB opplyst at saken er foreløpig berammet til 18. juni 2019. Det er satt av tre rettsdager til hovedforhandlingen. Dommen ble avsagt i Oslo tingrett 24. november i fjor.

Saken gjelder overprøving av Utlendingsnemndas vedtak om avslag på asyl og opphold på humanitært grunnlag.

– Oppsiktsvekkende

Jostein Løken, som er familiens advokat, betegner det som oppsiktsvekkende at politiet bryter tradisjonen om ikke å gripe inn i kirkeasyl-saker.

– Det er første gang jeg hører at politiet går inn i en kirke. Dette har vært et flere hundre år gammelt vern. At denne tradisjonen blir brutt, er noe helt nytt, sier han.

Advokaten sier at de som har hjulpet familien, nå gjør det de kan for å hindre at de blir sendt ut av landet.

– Stort sett er disse sakene veldig vanskelige, men i utgangspunktet har vi sett at ingenting er umulig i slike saker. Så vi gjør det som kan gjøres, sier Løken.

– Ikke i kirkeasyl

Pål Gjil sier til Bergens Tidende at det ikke stemmer at familien befant seg i en kirke.

– Dette var et bolighus som tilhører en menighet på Fitjar. Det er ikke en kirke og ikke et bedehus. Dette har vi undersøkt grundig, og en jurist har vurdert saken. Dersom de hadde befunnet seg i en kirke, hadde dette stilt seg annerledes, sier politioverbetjenten.

Han legger til at aksjonen er blitt nøye vurdert i forkant.