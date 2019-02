Bombegruppa har rykket ut til Universitetet i Oslo etter at det er mottatt brev med mistenkelig pulver.

Personene som har blitt eksponert for dette, ivaretas av helsepersonell.

– Det er totalt fem personer som har vært i kontakt med brevet. Ingen av disse har følt ubehag, det er et godt tegn, sier operasjonsleder Christian Krohn Engseth til NTB.

Brevet har gått via postmottaket til et kontor på Universitetet.

– Brevet inneholder et pulver som for oss er ukjent. Vi tar høyde for at det kan være farlig, sier Engseth.

Engseth ønsker ikke å oppgi hvem brevet var rettet mot.

Brevet er nå plassert på et isolert rom. Bombegruppa vil om kort tid ta seg inn og undersøke brevet.

Brevet ble funnet like før klokken 09.57. Politiet meldte om hendelsen klokken 10.48 tirsdag.

Nødetatene er på stedet.