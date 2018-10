Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) svarer lederen i Russlands føderasjonsråd at hun ikke har makt til å få spionsiktede Mikhail Botsjkarev løslatt.

I et formelt brev til den norske stortingspresidenten forrige uke, ba formann Valentina Matvijenko i føderasjonsrådet i Russlands føderale forsamling om Trøens inngripen i den pågående spionsaken mellom Norge og Russland.

I brevet NTB har fått tilgang til, omtaler hun pågripelsen av Botsjkarev som en målrettet provokasjon norske spesialtjenester har begått under absurde påskudd.

Den russiske ambassaden i Oslo omtalte henvendelsen på sine Facebook-sider fredag. Torsdag ble Botsjkarev fengslet for to nye uker i Oslo tingrett. Kjennelsen er på nytt anket til lagmannsretten.

Russeren er siktet for etterretning mot norske statshemmeligheter.

– Alle mulige tiltak

– Jeg ber dem, ærede fru President, å iverksette innen deres ansvarsområde alle mulige tiltak for løslatelse av M.A. Botsjkarev og for hans snarlige tilbakekomst til Russland, skriver Matvijenko i sitt brev til Trøen.

Den norske stortingspresidenten forklarer i sitt svarbrev, datert forrige fredag, at hun ikke lenger har noen innvirkning på saken, men at etterforskningen nå er helt overlatt til påtalemyndigheten.

– Jeg ber om forståelse for at dette ligger utenfor mitt ansvarsområde og ikke er en politisk sak hvor Stortinget vil være involvert, svarer Trøen.

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Kaster skygge

I brevet tar Matvijenko opp pågripelsen av Botsjkarev 21. september og bedyrer at han aldri har hatt noe å gjøre med russisk etterretning. Hun skriver at den nå spionsiktede mannen siden 1993 har vært en føderal statlig siviltjenestemann i apparatet rundt Føderasjonsrådet. Hun forteller at han gjentatte ganger har deltatt på seminarer i regi av ECPRD, som han også var med på da han ble pågrepet i Norge.

– Hendelsen undergraver ikke bare autoriteten til Kongeriket Norges Storting, kjent for sin historie, tradisjoner, åpenhet og gjestfrihet, men kaster skygge på russisk-norsk parlamentarisk samarbeid, som til tross for en vanskelig situasjon utvikler seg konsekvent, står det i brevet.

– Alt peker på at alt oppstyret rundt pågripelsen av Mikhail Botsjkarev og siktelsen om spionasje mot ham skjer i regi av norske myndigheter for å kunne drive utpressing for å redde den norske statsborgeren Frode Berg, som ble tatt på fersk gjerning i Russland, uttalte Det russiske utenriksdepartementets talskvinne Maria Zakharova torsdag.