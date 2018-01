Statsminister Erna Solberg (H) håper Venstre blir med inn i en ny trepartiregjering, og mener det vil gjøre det lettere å få til gode løsninger i Stortinget.

– Jeg mener at jo bredere regjeringen blir, jo nærmere er vi å bare trenge ett parti ekstra for å få til bedre løsninger i Stortinget. Vi skal lage en plattform som svarer på de utfordringene Norge står overfor, sa Solberg på NRKs politisk kvarter tirsdag morgen.

Da var det rundt to timer til forhandlingene om en regjeringsplattform skulle starte på Jeløya i Moss. Forhandlingene er ventet å vare i 10 til 15 dager, og fredag 19. januar er nevnt som mulig dato for endringer i regjeringen.

Ny dynamikk

Venstre har gitt klart uttrykk for at de ønsker seg en rausere, grønnere og mer sosialliberal regjering.

– Det blir ikke en sosialliberal regjering, men en borgerlig regjering basert på tre og ikke to partier. Det betyr at et nytt parti inn i regjering skaper ny dynamikk, og det vil på noen områder kanskje bidra til at vi da kommer med andre politiske løsninger. Det er slik at noen av de politiske utfordringene vi står overfor, har vi holdt på med i fire år og jobbet lenge med i norsk politikk. Så er noen nye fordi vi har en annen økonomisk situasjon, sier Solberg.

Hun understreker samtidig at den borgerlige seieren i stortingsvalget i fjor høst også omfatter KrF. Selv om partiet har valgt å stå utenfor i denne stortingsperioden, er det KrF som er førstevalget av partiene regjeringen skal søke enighet med på Stortinget.

Tema for tema

Venstre-leder Trine Skei Grande er på sin side svært optimistisk i forkant av forhandlingene, og håper som Solberg at de tre partiene kommer til enighet.

– Vi er klare til å bli enige om en grønnere og mer sosialliberal regjering og at vi klarer å finne fram til en enighet som alle partiene kommer godt ut av. Klarer vi å følge opp det Erna Solberg sa på Politisk kvarter, så blir det god start, sier Grande til NTB.

Hun mener balansen blir vanskeligst og at det blir spennende å se hvilken pott partiene har å forhandle med.

– Vi kommer til å begynne å jobbe tema for tema, og på bakgrunn av sonderingene er det bare å jobbe videre, sier Grande.

– Integrering viktigst

I tillegg til klimapolitikk og pengebruk, vurderes asyl- og innvandringspolitikk som et av de vanskeligste hindrene i forhandlingene på Jeløya. Frp-leder og finansminister Siv Jensen har gjort det klart at Venstre kan glemme en rausere og mer liberal asylpolitikk. Grande sa til NTB mandag at hun håper Frp ikke stiller så mange ultimatumer at de ikke klarer å finne løsninger.

– Alle partier har signalisert til sine velgere hvilke prioriteringer som er viktige. Vi har i utgangspunktet et bredt forlik i Stortinget med en hovedlinje for asylpolitikken fremover. Så er det alltid mulig å justere med litt strammere og litt mildere mål. I Nydalen klarte vi å finne fram til gode løsninger, og det tror jeg man kan klare nå hvis viljen er der, sier Solberg.

– Jeg skal forhandle med partiene på Jeløya, ikke i Politisk kvarter. Det er mellom disse tre partiene vi skal finne de gode løsningene, understreker statsministeren og legger til at ikke er innvandringspolitikken, men integreringspolitikken som vil være viktigst i årene framover.

– Politikken viktigst

Venstre-lederen understreker at statsrådsposter er noe som kommer helt til slutt. Flere i partiet har overfor Aftenposten gitt uttrykk for at Grande bør inn som kulturminister, men at hun spås å bli ny kunnskapsminister i en ny regjering.

– Det viktigste er politikken, sier Grande og legger til at hun vil gjøre alt hun kan for at resultatet blir levelig for partiet.