Den 21 år gamle mannen som er siket for drap og drapsforsøk på E18 i Vestfold, ble ikke varetektsfengslet. Mannen er fortsatt innlagt på sykehus.

Politiet ba om fire ukers varetektsfengsling i fengslingsmøtet i Tønsberg tingrett torsdag formiddag.

Påtalemyndigheten ba om fengsling begrunnet i allmennhetens rettsoppfatning og av hensyn til at folk i lokalmiljøet ville føle utrygghet hvis han fikk gå fri. Retten mener dette ikke er tilfelle og viser til at mannen er innlagt på sykehus og skal overføres til psykiatrisk avdeling, skriver Østlands-Posten.

21-åringen møtte ikke selv opp i fengslingsmøtet på grunn av sin helsetilstand.

Mannen motsatte seg fengsling. 21-åringen erkjenner ikke straffskyld for det han er siktet for. I fengslingskjennelsen fremgår det imidlertid at han har erkjent de faktiske forhold i saken, skriver avisen.

Natt til 1. nyttårsdag kjørte 21-åringen mot kjøreretningen på E18 og traff en personbil i høy fart. En 47 år gammel trebarnsfar fra Skien døde på stedet, mens kona og deres fem år gamle datter ble alvorlig skadd. En sjuåring og en elleve måneder gammel baby fikk lettere skader.

Politiinspektør Magnar Pedersen bekrefter at 21-åringen i tillegg siktelsen for drap og forsøk på forsettlig drap, er siktet for uaktsom kjøring, promillekjøring, kryssing av dobbelt sperrelinje og for å kjøre mot kjøreretningen på E18.

Politiet anker avgjørelsen om at mannen ikke skulle fengsles, melder NRK.