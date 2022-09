VG: Ny mann siktet for medvirkning til drap i Lørenskog-saken

Ytterligere en mann er siktet for medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen i Lørenskog-saken, skriver VG. Mannen, som er i 30-årene, nekter straffskyld.

Anne-Elisabeth Hagen har vært savnet siden 31. oktober 2018. Politiet tror hun er blitt drept.

NTB

Siktelsen ble tatt ut i sommer, før etterforskningsledelsen trakk seg, skriver VG.

Daværende påtaleleder Gjermund Hanssen skrev siktelsen. Politiet vil ikke svare på bakgrunnen for siktelsen eller hvordan de vurderer siktelsen i dag.

– Av hensyn til klausuleringer i saken kan vi ikke kommentere spørsmålene, sier politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye.

Ifølge siktelsen skal medvirkningen ha skjedd i perioden juni 2018 til forsvinningsdatoen 31. oktober 2018, skriver VG.

Den drapssiktede mannen i 30-årene kommer fra Oslo og er norsk statsborger. Han skal være kjent for Oslo-politiet fra før og er dømt for en rekke andre forhold opp gjennom årene, deriblant for voldtekt og bedrageri, ifølge VG.

Erkjenner ikke straffskyld

Siktedes forsvarer, advokat Marius Dietrichson, sier at mannen ikke erkjenner straffskyld.

– Min klient nekter straffskyld, sier han til NTB.

Dietrichson understreker at han ikke kan gå inn i saken i detalj.

– Det er snakk om hemmelige og fortrolige dokumenter, som jeg opplagt ikke kan kommentere i pressen. Jeg har fått med meg at deler av pressen nå mener å ha fått hånd i et siktelsesdokument derifra. Dersom det er riktig, så vil det bli påtalt. Dokumenter som dette kan ikke lekkes på den måten. Jeg vil her selv ta et initiativ til undersøkelse og etterforskning av dette, sier han videre.

Ingen ny info om de andre siktede

Fra før av er to personer siktet i saken – Anne-Elisabeth Hagens ektemann Tom Hagen og en mann i 30-årene, omtalt som krypto-mannen.

– Vi har ingen ny informasjon å gi rundt status på de to andre siktelsene, sier Reinholdt-Østbye.

Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, ønsker ikke å kommentere saken overfor NTB.

Anne-Elisabeth forsvant fra parets hjem på Fjellhammar i Lørenskog 31. oktober 2018. Saken var hemmelig for offentligheten i flere måneder og ble først etterforsket som en bortføringssak. Politiet endret så hovedhypotese og mener nå at hun er blitt drept.

Ektemannen nekter for å ha noe med saken å gjøre.