Rettssak i gang mot svinebønder tiltalt for dyremishandling

Rettssaken for to svinebønder som er tiltalt for dyremishandling, er i gang.

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

De to er tiltalt for å ha hensatt dyr i hjelpeløs tilstand, for å ha unnlatt å sikre at dyr får godt tilsyn, stell og holdes i et miljø som gir god velferd. Alle tre forhold anses som grove.

Saken startet mandag i Sogn og Fjordane tingrett og avsluttes onsdag.

Politiet mener syke eller skadde griser ikke fikk nødvendig helsehjelp eller ble avlivet. De viser til at flere griser hadde sår eller skader. Flere griser var underernærte eller utsatt for vannmangel over tid, og det var mangelfullt renhold i enkelte binger, ifølge tiltalen.

Dyrevelferd for griser har fått mye oppmerksomhet de siste årene, blant annet etter saker fra NRK. I 2019 publiserte de en Brennpunkt-dokumentar med skjulte opptak fra svineprodusenter, og i 2021 publiserte de bilder og video fra Nettverk for dyrs frihet, som blant annet viser skadde, syke og døde griser. Disse er tatt og filmet da gruppen brøt seg inn hos 28 grisebønder i Norge etter 2019.

– Vi er veldig fornøyde for at denne saken nå er oppe i retten. Samtidig vet vi at anmeldelser av dyremishandling ofte blir henlagt eller fører til alt for milde straffer. Denne rettssaken må bli et vendepunkt, slik at flere straffes hardere for mishandling og vold mot dyr, sier talsperson Tor Grobstok i Nettverk for dyrs frihet. Han skal selv vitne i rettssaken.