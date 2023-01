Ekspert om Valens våpen: Komplisert og vanskelig regelverk

Reglene for hva som gjør et våpen ubrukelig, har vært vanskelige å følge, forklarte våpeneksperten fra Kripos under rettssaken mot Kristian Valen.

Forsvarer advokat Bernt Heiberg i rettssaken mot komiker og artist Kristian Valen som er tiltalt for ulovlig våpenbesittelse. Våpen ble lagt fram i Oslo tingrett onsdag morgen.

NTB

– Dette er veldig ullent og uklart, sa våpenekspert Øivind Strand i Kripos da han onsdag skulle forklare Oslo tingrett om regler knyttet til å gjøre våpen ubrukelige.

Komiker Kristian Valen er tiltalt for å ha oppbevart over 50 våpen, våpenkopier og våpendeler ulovlig. Han omtaler gjenstandene som rekvisitter til bruk i underholdningsvirksomheten sin og nekter straffskyld for brudd på straffeloven og våpenloven.

Strand fra Kripos har undersøkt våpnene politiet mener bryter med reglene, men eksperten forklarte i retten at det var et vanskelig område å holde seg orientert på.

– Det er en liten jungel av ymse, men i bunnen er det en regel om at våpen skal være varig ubrukbare, sa Strand.

Med dette mente han at hele våpenet må være sveiset sammen til én enhet, slik at det heller ikke er mulig å bytte ut enkeltdeler som er blitt ødelagt.

Enkelte av våpnene stammer fra Valens tid som aktiv skytter, men som han leverte inn til politiet for plombering etter en skyteepisode i hjemmet sitt i 2007. De øvrige våpnene oppga han å ha kjøpt fra seriøse forhandlere av deaktiverte våpen i Norge og England. Ifølge Valens forsvarer, advokat Bernt Heiberg, ble alle våpnene anskaffet før den nye våpenloven trådte i kraft i 2009, som ikke hadde noen klare retningslinjer for hvordan våpen skulle ufarliggjøres.