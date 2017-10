Politiet leter etter bilføreren som stakk av etter å ha kjørt ned tre rulleskiløpere i Vegårshei i Aust-Agder torsdag kveld. To av dem fikk moderate skader.

Sykehuset Sørlandet opplyste like etter klokka 21 at to av rulleskiløperne er moderat skadd, mens én er lettere skadd.

– Først var det en person som ble kjørt på. Kort tid etterpå ble to andre kjørt ned, sa operasjonsleder Jon Repstad i Agder politidistrikt til NTB rundt klokken 20.30.

Begge påkjørslene skjedde sør for Myra på Vegårshei. Alle de tre var ute og trente på rulleski i et område opplyst av gatelys.

– Føreren av bilen har stukket av sted. Bilen er sølvfarget og høyre speil er ødelagt – det ligger igjen på stedet, sa operasjonslederen.

Bevisstløs

Geir Bråten var først på ulykkesstedet. Han sier til Agderposten at han fant en av personene liggende bevisstløs.

– Den skadde lå på fortauet. Vi gikk ut av bilen og hjalp ham som best vi kunne, sier Bråten, og legger til at han antar skiløperen var bevisstløs i om lag 15 minutter før han kom til seg selv.

Bråten er selv styremedlem i Vegårshei Idrettslag og kjenner alle de tre skiløperne godt.

– Dette er aktive langrennsløpere som deltar i store renn, som Vasaloppet i Sverige og Marcialonga i Italia, sier han.

Ifølge avisen var alle tre bevisstløse etter påkjørslene. To av de skadde ble kjørt til sykehus, mens én ble hentet av luftambulanse.

– Ikke uhell

Politiet sier til avisen de frykter at dette ikke var et uhell.

– Det er vanskelig å tenke seg at man har to påkjørsler, med noen hundre meters mellomrom, som begge er uhell, sier politiets innsatsleder Øystein Fagerli.

Politiet meldte om ulykken klokka 19.51 torsdag kveld. De har flere biler ute og leter etter gjerningspersonen. Ifølge politiet kjørte bilen sørover mot Ubergsmoen på riksvei 414.

I tillegg arbeider de på ulykkesstedet.