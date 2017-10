Som varslet øste regnet ned på Sørlandet i helgen og forvandlet veier, parkeringsplasser og folks hager til svømmebasseng. Flere steder ble TV-aksjonen avlyst.

Vannføringen fortsatte å stige i deler av Aust-Agder søndag kveld, og i Tvedestrand-området har vannføringen vært langt større enn under storflommen for tre uker siden, fastslår Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i sitt oppdaterte flomvarsel for Sørlandet klokken 18.30 søndag kveld.

– I Tvedestrand-området er vannføringene størst og fører til store lokale oversvømmelser. Vannføringsstasjon Lundevatn (Tvedestrand) har akkurat kulminert på 294 kubikkmeter per sekund. Vannføringen er i dette området mye større enn den var under flommen i begynnelsen av oktober, skriver NVE.

Kristian Vabo / NTB scanpix

E18 stengt i Agder

En lang rekke veier ble oversvømt og totalt ufremkommelige for biler utover søndagen. Hovedfartsåren E18 ble stengt mange steder fra Porsgrunn og gjennom store deler av Aust-Agder og frem til Kristiansand.

I 19.30-tiden kunne imidlertid E18 åpnes for trafikk igjen på strekningen mellom Arendal og Tvedestrand. Østover var det imidlertid fortsatt altfor mye overvann til at biler kunne slippe til.

I 21-tiden opplyser Statens Vegvesen at vannmengden er i ferd med å trekke seg tilbake, men at strekningen mellom Tvedestrand og Kragerø fortsatt er stengt.

Til tross for at politiet hadde satt opp sperringer flere steder på E18, valgte mange bilister likevel å kjøre gjennom sperringene på kommunegrensen mellom Arendal og Tvedestrand, skriver Fædrelandsvennen.

Statens vegvesen hadde søndag følgende enkle oppfordring til bilistene i det flomrammede området:

– Trafikanter anbefales å ikke kjøre inn i flomrammede områder. Følg skilting og anvisninger fra politiet.

Kristian Vabo / NTB scanpix

Verst i Tvedestrand

Tre uker etter storflommen på Sørlandet var Tvedestrand kanskje det stedet som fikk merke vannmassene hardest utover søndagen. Innsjøen Tjenna i sentrum gikk langt over sine bredder og førte til at vannet sto høyt opp på husveggene.

På parkeringsplasser druknet parkerte biler i flomvannet, fylkesvei 410 gjennom byen ble bedre egnet for båttrafikk enn biler og måtte stenges. Også strømmen forsvant.

– Tvedestrand sentrum har vannmengder som vi knapt kan huske å ha sett før, sier rådmann Jarle Bjørn Hanken i Tvedestrand kommune til NRK.

Allerede i 13-tiden var det blitt så dramatisk at han ba folk holde seg unna sentrum.

Kristian Vabo / NTB scanpix

Trøbbel for TV-aksjonen

Det stigende vannet førte til at byens brannbiler ikke kom noen vei, og også søndagens TV-aksjon druknet i flomvannet.

– Vi synes ikke det er forsvarlig å sende ut folk. Dette er unntakstilstand, fastslo banksjef Bente Christensen i Sparebanken Sør overfor Tvedestrandsposten allerede før innsamlingsaksjonen skulle starte.

Også i Arendal var det områder der TV-aksjonen måtte avlyses på grunn av de enorme vannmassene, skriver Agderposten.

Etter at vannet i Tvedestrand hadde steget hele ettermiddagen, begynte det endelig å trekke seg tilbake i kveldingen.

Vannføringen ved målestasjonen Lilleelv i Arendal steg fortsatt raskt søndag kveld, men ble enn så lenge holdt på gult nivå. Ved målestasjon Gjerstad hadde vannføringen kulminert under gult nivå. Sognelva, en sideelv til Nidelva i Arendalsvassdraget, hadde søndag en vannføring som var større enn ved forrige flom.

For mandag er flomvarselet satt ned til gult nivå. Nivået er også gult for østlige deler av Vest-Agder og vestlige deler av Telemark.

Kristian Vabo / NTB scanpix