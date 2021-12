Svelvik-brannen: Avdød familiefar siktet for drap og brannstiftelse

En familie på fire ble funnet døde etter en brann i et bolighus i Svelvik natt til mandag. Den avdøde familiefaren er nå siktet for drap og brannstiftelse.

Lys og blomster nær stedet i Svelvik i Drammen kommune, der et bolighus ble totalskadd i brann natt til mandag. En familie på fire ble funnet døde i ruinene. Nå er familiefaren siktet for å ha drept moren og de to barna.

Brannen brøt ut natt til mandag, og boligen var overtent da brannmannskapene kom fram.

NTB-Isabel Bech og Jonas Berge

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

– De foreløpige rapportene fra obduksjonen tilsier at moren og de to barna ble drept før brannen startet. Saken etterforskes derfor nå som drap og brannstiftelse, sier politiinspektør Odd Skei Kostveit i en pressemelding.

Også funn på stedet styrker teorien om drap og selvdrap, sier Kostveit til Drammens Tidende.

– Så langt har vi ingen god forklaring på hvorfor dette har skjedd. Dersom denne hovedhypotesen stemmer, vil motivet være sentralt, men vi har ikke noe konkret informasjon rundt motiv nå, sier han til VG.

Jobber med flere hypoteser

Kostveit sier til TV 2 at politiet er sikre på at tre av de omkomne ble drept, blant annet fordi dødsårsaken ikke var brannrelatert. Det jobbes likevel med flere hypoteser om hendelsesforløpet.

– Har dere funnet et våpen?

– De pårørende har fått noen detaljer rundt det, men det ønsker vi ikke å gå ut med, svarer Kostveit.

Verken faren eller familien er kjent for politiet fra tidligere, ifølge politiinspektøren.

Flere vitner avhøres

Politiet jobber fremdeles med funn på branntomta. De skal også avhøre flere vitner.

– De etterlatte, kolleger og skolen til barna er informert om utviklingen i saken, sier Kostveit.

De avdøde er 43 år gammel mann, en 42 år gammel kvinne, en tolv år gammel jente og en ti år gammel gutt.

– Vi er i sjokk

Brannvesenet i Drammen har tidligere bekreftet at mannen jobbet hos dem.

– Våre tanker går til de pårørende og lokalsamfunnet. Vi er i sjokk og sorg og ber om forståelse for vår situasjon i øyeblikket. Vi trenger ro til å bearbeide denne tragedien, heter det i en pressemelding.

Politistasjonssjef ved Drammen politistasjon Øyvind Aas sier at nyheten rammer ekstra hardt.

– Denne tragiske saken har rammet et lite lokalsamfunn. Når etterforskningen nå også peker i retning av at en av de avdøde har stått for handlingen, rammer det pårørende, venner og kollegaer ekstra hardt. Vi håper at vi på vei inn i julehøytiden kan opptre med respekt overfor de som nå går en tung tid i møte, sier han.

Ble funnet døde

Brannen brøt ut i et trehus på Berger i Svelvik natt til mandag. Boligen var overtent da brannvesenet kom til stedet.

Kriminalteknikere fra politiet tok seg inn på branntomta tirsdag, og alle fire ble da funnet døde.

De avdøde er nå formelt identifisert, opplyser politiet.

– Av hensyn til videre etterforskning har politiet ikke anledning til å gi flere detaljer om funn på åstedet eller andre undersøkelser som er foretatt, sier Kostveit.