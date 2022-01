Giske-ledet lokallag får stor innflytelse i Trondheim Ap

Trond Giskes lokallag har på kort tid blitt det største i Trondheim. Det gir 17 representanter og stor innflytelse i viktige beslutningsorganer i Trondheim Ap.

Trond Giske (Ap) har opplevd eventyrlig vekst med lokallaget Nidaros sosialdemokratisk forum i Trondheim. Det er nå det største lokallaget i kommunen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

I høst hadde lokallaget Nidaros sosialdemokratisk forum bare ni medlemmer. Fredag kom medlemstallene ved utgangen av året. Da kunne den nyvalgte lederen Trond Giske notere seg 323 medlemmer – flere enn noen andre lokallag i kommunen.

Det gir 17 representanter inn i Trondheim Aps viktige beslutningsorganer, skriver Adresseavisen.

Omtrent 20 prosent av medlemmene er fra utenfor Trondheim, noe som har ført til diskusjoner om lokallaget har god nok lokal forankring. Men leder Hanne Moe Bjørnbet i Trondheim Ap er ikke bekymret.

– Det store flertallet er fra Trondheim, og bare 20 prosent er fra utenfor Trøndelag. Laget skal ha aktiviteten sin her, og det er etter hvert her de skal rekruttere enda flere medlemmer. Det nye laget vil bli et positivt tilskudd til Trondheim Ap, sier hun til avisen.