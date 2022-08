William Nygaard om Rusdie-angrepet: – Sjokkerende

Forleggeren Willian Nygaard reagerer med sjokk over at forfatteren Salman Rushdie fredag ble angrepet på scenen i New York.

Forleggeren Willian Nygaard reagerer med sjokk over at forfatteren Salman Rushdie fredag ble angrepet på scenen i New York.

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

– Jeg er sjokkert, men vet foreløpig ikke mer enn det som står i mediene. Jeg håper bare det går bra med han, og at det ikke er alvorlig, sier Nygaard på telefon til NTB.

– Det er tøft å få meldinger om vold, særlig når det gjelder personer som står deg nært.

En journalist fra nyhetsbyrået AP var vitne til at en mann stormet scenen og begynte å slå eller stikke den 75 år gamle britiske forfatteren, idet Rushdie ble introdusert.

– Rusdie har betalt en høy pris. Han er en ledende forfatter som har betydd enormt mye for litteraturen, og han har funnet et godt liv i USA. Derfor er det dobbelt så tragisk dersom dette viser seg å faktisk være et attentat, avslutter Nygaard.

Nygaard var forlegger for Rushdie i Norge, og ble selv skutt i et attentat i 1993. Nygaard overlevde attentatet, som de fleste kobler til utgivelsen av «Sataniske vers» på norsk.