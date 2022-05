Politidirektøren varsler ekstern gjennomgang av Sjøvold-saken

Politidirektoratet varsler en gjennomgang av Oslo-politiets håndtering av Sjøvold-saken, som VG skrev om i helgen.

Politidirektør Benedicte Bjørnland vil gjennomgå varslingssaken rundt daværende politimester Hans Sverre Sjøvold.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Varslersaken der en saksbehandler i 2015 ble involvert i håndteringen av tre våpen fra daværende politimester Hans Sverre Sjøvold, og opplevde at han følte seg presset til å fravike reglene, får et etterspill.

Det bekrefter Politidirektoratet i en pressemelding tirsdag.

− Jeg ønsker å understreke at alle ansatte skal kunne si ifra om uønskede hendelser eller kritikkverdige forhold. Det er min klare forventning at alle varsler blir tatt på alvor av ledere på tvers av ulike nivåer i etaten, og at lover, regler og gjeldende rutiner for håndtering følges, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Hun sier Politidirektoratet har bedt advokatfirmaet Haavind, som de har rammeavtale med, om å vurdere om saken er behandlet i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser.

− På bakgrunn av sakens karakter, og at politimester Beate Gangås har bedt Politidirektoratet vurdere saken, har vi besluttet å gjøre det. Det vil bli gjennomført en ekstern gjennomgang av saken, sier Bjørnland.