Miljødirektoratet setter inn tiltak for å begrense havnespy

Miljødirektoratet iverksetter tiltak som ozonbobling og bruk av dykkere i enkelte havner for å begrense miljøskadene av såkalt havnespy.

Havnespy sprer seg på grunn havbunn og presser ut planter og dyr som er avhengige av hverandre og lever på bunnen.

– Det ser dessverre ikke ut som vi blir kvitt havnespy for godt. Men tiltak for å hindre at den sprer seg videre kan være tilstrekkelig til å betydelig redusere de negative konsekvensene arten kan ha, sier miljødirektør Ellen Hambro i en pressemelding.

Direktoratet oppfordrer alle med fritidsbåter om å sjekke båt- og fiskeutstyr jevnlig og å fjerne havnespy på en trygg måte. Havnespy dør på land og i kontakt med ferskvann.

Havnespy, eller japansk sjøpung, er en fremmed art som legger seg som store tepper på havbunnen og fortrenger alle andre arter. Det kan få store konsekvenser for økologien og naturmangfoldet, ifølge Miljødirektoratet.

Direktoratet setter inn dykkere som skal fjerne synlige kolonier i områder hvor havnespy har etablert seg. De vil også teste ozonboblig.

– Studier har vist at havnespy dør av klorin, på grunn av en kjemisk prosess som kalles oksidering. Siden ozonbobling skaper oksidering har man tro på at denne metoden kan fungere til å fjerne havnespy fra mindre områder, opplyser direktoratet.

Havnespy har etablert seg i flere havner på Sørvestlandet, men spredningen i Norge er imidlertid lav sammenlignet med andre land.