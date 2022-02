Talibanbesøk kostet minst 6,5 millioner kroner

Et mye omtalt privatfly, hotellrom, sikkerhet og andre utgifter gjør at regningen for Talibans norgesbesøk er oppe i minst 6,5 millioner kroner.

Bildet av Talibans delegasjon på et privatfly på vei til Norge fikk mye oppmerksomhet. Prisen for flyturen utgjør over halvparten av de 6,5 millionene besøket har kostet så langt.

NTB

Flyturen for Taliban-delegasjonen kostet 3,6 millioner kroner, melder TV 2 , som har fått innsyn i utgiftspostene gjennom Utenriksdepartementet. Kanalen har også sett på andre utgifter i forbindelse med besøket, der også representanter fra USA, EU, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia deltok.

– Møtene i Oslo foregikk over fire dager og dekket sivilsamfunnsdialog, multilaterale og bilaterale møter. Arrangementet omfattet 54 internasjonale deltakere, opplyser kommunikasjonsrådgiver Ragnhild Simenstad i UD.

Hotellrom, møterom og bevertning er samlet i en post på 1,3 millioner kroner. I tillegg kommer 1,6 millioner kroner på en post merket «prosesstøtte inkludert transport, sikring mm».

Dermed er summen oppe i 6,5 millioner kroner så langt, men det er fortsatt fakturaer som ikke er kommet inn etter besøket i januar.

– Utgiftene vil antakelig stige noe, blant annet på grunn av økte sikkerhetsutgifter, sier Simenstad.