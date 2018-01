Leder i Sogn og Fjordane Ap, Hilmar Høl, er blant dem som mener partiet bør holde et ekstraordinært landsmøte for å velge en ny nestleder.

Arbeiderpartiet står igjen med kun én nestleder etter at Trond Giske trakk seg søndag kveld i kjølvannet av varslersakene mot ham. Om partiet kan fortsette med bare Hadia Tajik som nestleder fram til neste ordinære landsmøte i 2019, eller om det må velges en ny nestleder, er blant spørsmålet partitoppene må ta stilling til fremover.

Fakta: Ap-ledelsen Leder: Jonas Gahr Støre

Nestleder: Hadia Tajik

Partisekretær: Kjersti Stenseng

– Trenger bredden

– Vi bør ha et ekstraordinært landsmøte for å få den nødvendige bredden i ledelsen, og at alle partilag kan få sagt sitt om hvem som bør sitte i ledelsen, sa fylkesleder Hilmar Høl i Sogn og Fjordane på Dagsnytt 18 mandag.

Høl mener at det er nødvendig for Ap å ha to nestledere.

– Min oppfatning er at vi trenger to nestledere, en organisatorisk nestleder og en nestleder for politiske saker. Dette vil gi den beste forankringen ut til hele organisasjonen, skriver Høl i en sms.

Han får støtte fra Sverre Myrli, fylkesleder i Akershus.

– Et landsmøte i vår kan bidra til å skape ro i partiet. Partiledelsen består av fire mennesker, og er ikke tilfeldig satt sammen. Det er en kabal der kjønn, geografi og politisk bakgrunn spiller inn. Nå er en av de fire i kabalen ute, sa Myrli på Dagsnytt 18.

Aps fylkesledere har ulike syn på om Hadia Tajik kan være nestleder alene, viser en rundspørring NTB har gjort.

– Ikke behov for to nå

Fem av fylkeslederne, fra henholdsvis Oslo, Rogaland, Buskerud, Vestfold og Aust-Agder, mener Tajik kan fortsette alene.

– Min personlige mening er at vi ikke trenger å velge en erstatter for Trond. Vi har en nestleder, så får landsmøte velge i 2019 om vi skal ha en eller to nestledere, sier Jon Rolf Næss i Aust-Agder Ap.

– Jeg mener det ikke er behov for å vurdere spørsmålet om en eller to nestledere i Ap før på neste ordinære landsmøte, svarer Bjørn Tore Ødegården i Buskerud Ap.

– For meg holder det med én nestleder, skriver Truls Vasvik i Vestfold Ap.

– Jeg ser ikke behovet for det nå, sier Stanley Wirak i Rogaland Ap om eventuelt valg av ny nestleder.

Støre: - Ikke merket etterspørsel

– Det er ordinært landsmøte om 15 måneder. Jeg ser ikke behov for noe ekstraordinært landsmøte eller valg av ny nestleder før den tid, sier fylkesleder i Oslo Ap, Frode Jacobsen.

Fylkesleder i Troms, Cecilie Terese Myrseth, sier flere også i hennes fylkeslag har stilt spørsmål om behov for et ekstraordinært landsmøte.

Ap-leder Jonas Gahr Støre ville mandag ikke avvise at det kan bli et ekstraordinært landsmøte, men understreket at det var «veldig kort tid» til det planlagte ordinære landsmøtet som skal avholdes i april 2019.

– Jeg har ikke merket noen stor etterspørsel etter ekstraordinært landsmøte, sier Støre til Dagsnytt 18.

Flere av fylkeslederne går hardt ut mot det de mener er bevisste lekkasjer og maktkamp i prosessen.

– Det som gjør meg forbannet er at det er utrolig mye lekkasjer der ute og at man angriper ledelsen for ikke å gjøre en god jobb. Samtidig er det hele tiden anonyme lekkasjer som gjør at partiet ikke får jobbe i fred. Det gir inntrykk av at det er en maktkamp, sier Høl.

– Forhåndsdømt

Fylkesleder i Trøndelag, Karianne Tung, mener også at prosessen mot Giske handler om mer enn varslersakene.

– Måten anonyme kilder har lekket fra stortingsgruppen og hvordan mediene har brukt dette bevisst, har bidratt til en helt tydelig fremstilling og til at Trond har blitt forhåndsdømt. Og det fordi han faktisk har respektert vårt valgsystem om hva som skal skje når, skriver hun til NTB.

Tung går også hardt ut mot de mange lekkasjene.

