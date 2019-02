Moren til 13-åringen som døde av avmagring i Valdres, er i Eidsivating lagmannsrett dømt til åtte måneders betinget fengsel, melder NRK.

Lagmannsretten har dømt den 47 år gamle kvinnen for grov mishandling av den 13 år gamle jenta, men frifunnet henne for å ha hensatt datteren i hjelpeløs tilstand.

I tingretten ble kvinnen dømt til tre års fengsel. Aktor ba i ankesaken om tre års fengsel for moren, ett år mindre enn påstanden i tingretten. Ankesaken startet 15. januar i Eidsivating lagmannsrett på Hamar.

Retten legger vekt på at det var et symbiotisk forhold mellom mor og datter «som åpenbart har gjort det vanskelig for tiltalte å ta den styringa som en forelder må ta i en kritisk situasjon», ifølge NRK.

13 år gamle Angelica Heggelund ble funnet død i en hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015. Obduksjonen viste at hun døde av avmagring, eventuelt i kombinasjon med nedkjøling. Jentas mor ble tiltalt for grov mishandling.

Moren forklarte seg i retten og fortalte at datteren hadde satt juice i halsen da hun skulle gjøre klar grønnsaker til middagen.

– Hun fikk det ikke opp. Og så husker jeg ikke mer før jeg ringte, forklarte den tiltalte moren fra vitneboksen.

Aktor, førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe, trakk i retten fram at sakkyndige anslår tidspunktet for jentas død til å være seks til tolv timer forut for helsepersonellets utrykning. Det har moren nektet for at kunne være tilfelle.

– Jeg vet at jeg ringte 113 med en eneste gang og bare ba om hjelp og veiledning. Det virker som jeg ventet i timer, sa moren.