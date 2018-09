Regjeringen krymper planene for det nye regjeringskvartalet etter byråkratkutt. Statsministeren flytter tilbake til Høyblokka i 2024, men Y-blokken reddes ikke.

Det var hovedpunktene, da statsminister Erna Solberg (H) la frem regjeringens avgjørelse om fremtiden til regjeringskvartalet fredag.

– Det blir et levende, trivelig og bilfritt område. Det nye regjeringskvartalet skal bli en del av hovedstaden som folk vil ha glede av å besøke, enten du bor i Oslo eller er på besøk, sa statsministeren.

Sammen med klimaminister Ola Elvestuen (V), finansminister Siv Jensen (Frp) og kommunal- og regionalminister Monica Mæland (H) la hun frem planene på 22. juli-senteret i regjeringskvartalet.

Færre arbeidsplasser

I den nye skissen er bygningene lavere enn reguleringsplanen tillater. Det planlegges for 4.700 ansatte. Det er færre enn de 5.700 som lå i de opprinnelige planene.

Bakgrunnen for reduksjonen er avbyråkratisering.

– Etter mange år med vekst i antall ansatte i departementene, ser vi at vår politikk for forenkling og avbyråkratisering har virket. Vi har rett og slett ikke behov for like mange arbeidsplasser i tiden fremover, sier finansminister Siv Jensen.

Enkelte støttefunksjoner skal dessuten ligge utenfor regjeringskvartalet. Avgjørelsen om at alle departementene, unntatt Forsvarsdepartementet, skal samles i det nye kvartalet, ligger imidlertid fast.

Tilbake til Høyblokka

Ifølge regjeringens planer kan Statsministerens kontor og Justisdepartementet flytte tilbake til Høyblokka i begynnelsen av 2024. Rehabiliteringen skal etter planen starte i 2020, som første byggetrinn i det nye regjeringskvartalet.

Areal per ansatt er satt til 23 kvadratmeter.

– Det er mindre enn i dagens lokaler, men mer enn mange bedrifter legger opp til når de bygger nye kontorlokaler, sier Monica Mæland.

Y-blokken rives

Klimaminister Ola Elvestuen proklamerte for ett å siden, før Venstre gikk inn i regjering, at han ville ha omkamp om både størrelsen på det foreslåtte nye regjeringskvartalet og planen om å rive Y-blokken.

– Jeg mener det er et stort feilgrep å rive Y-blokken, uttalte han til NTB den gangen.

Planene som ble lagt frem fredag, viser at Elvestuen har fått gjennomslag for å justere prosjektet ned, men ikke for ønsket om å bevare Y-blokken.

– Det er ingen tvil om at med det konseptet vi har valgt, så innebærer det at Y-blokken må rives, sier Elvestuen.

Regjeringskvartalet fikk omfattende skader av den 950 kilo store bomben som ble detonert 22. juli 2011. Rivingen av de gamle byggene skal etter planen starter allerede i høst.