Nordlyset kom til syne mange steder sør i landet natt til fredag. Blant annet fikk deltakerne i den store Røde Kors-øvelsen på Finse med seg de flotte fargene.

– I går kveld danset nordlyset seg langt sør i landet vårt, tvitrer Meteorologene fredag morgen.

På Finse på Hardangervidda deltar mange på Røde Kors' fjellredningskurs, som går av stabelen for 60. gang. Sent torsdag kveld kom de flotte fargene til syne på den stjerneklare himmelen.

Meteorologene anbefaler folk å ta en titt på nettsiden til Universitetet i Tromsø for å få varselet for hvor det blir mer aurora borealis de neste dagene. Det ser ut til å bli klart mange steder og muligheter for å ta flere flotte bilder.