Partilederne fra de tre regjeringspartiene møtte KrF-forhandlerne til innledende samtaler mandag ettermiddag.

– I dag har KrFs delegasjon hatt første samtale med Erna, Siv og Trine. Vi ser frem til fortsettelsen og kan love én ting: Vi kommer ikke til å selge oss billig, skrev KrF på sin Facebook-side mandag ettermiddag til et bilde fra forhandlingsrommet.

Mandagens samtaler er første skritt på vei mot sonderinger og regjeringsforhandlinger. Etter det NTB forstår er temaet først og fremst praktiske avklaringer om veien videre.

I hver sin svarte regjeringsbil forlot Frp-leder og finansminister Siv Jensen og Venstre-leder og kulturminister Trine Skei Grande Statsministerens kontor en drøy time etter at møtet med KrF startet.

Etter det NTB har grunn til å tro fortsatte samtalene mellom statsminister og Høyre-leder Erna Solberg og delegasjonen fra KrF. Den består av nestlederne Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad, Erik Lunde fra Oslo KrF og den «røde siden» i partiet, samt politisk rådgiver for KrFs stortingsgruppe Jorunn Halleråker.

Allerede ved 12-tiden mandag møttes de fire i KrFs forhandlingsdelegasjon på Ropstads kontor på Stortinget.

Tidsløpet vil være et åpenbart tema som Solberg ønsker å få på plass. I løpet av neste ukene skal KrF også forhandle om neste års statsbudsjett med Høyre, Frp og Venstres finanspolitikere på Stortinget.

Da Venstre gikk inn i regjeringen i januar, brukte de først om lag en måned på sonderinger før selve forhandlingene startet på Jeløya utenfor Moss.

Etter det NTB får vite, er de tre regjeringspartiene innstilt på å la KrF bruke den tiden de trenger på å avklare om partiet tar steget inn i det som i så fall vil bli en flertallsregjering for første gang siden de rødgrønne tapte valget i 2009.

Budsjett fredag

KrF legger frem sitt alternative forslag til statsbudsjett fredag, opplyser partileder Knut Arild Hareide.

Seinere samme dag skal partiet ha sitt første landsstyremøte etter det ekstraordinære landsmøtet der Hareide tapte kampen om partiets retningsvalg.

– I dag føler jeg litt tomhet, sier Hareide til NTB.

KrF har allerede lagt frem et krav om at det utformes en helt ny regjeringsplattform, knapt ett år etter at dagens trepartiregjering la frem sin Jeløy-plattform – uten noen konkret verdiforankring i en kristen og humanistisk kulturarv.