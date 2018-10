TVNorge-eier og TV 2-konkurrent Discovery klager inn TV 2s avtale med staten til tilsynsorganet ESA, melder Dagens Næringsliv.

Avtalen mellom TV 2 og staten kan gi mediehuset inntil 675 millioner kroner i løpet av fem år.

– Jeg kan bekrefte at vi klager TV 2-avtalen inn til ESA. Vi mener prinsippene som ligger til grunn for TV 2-avtalen bryter med EØS-reglene for statsstøtte. Å gi TV 2 penger på feil grunnlag vil virke konkurransevridende og mot sin hensikt, derfor velger vi nå å klage avtalen inn til ESA, sier Espen Skoland, nordisk kommunikasjonsdirektør i Discovery Networks, til Dagens Næringsliv.

– Bryter med reglene

Eftas overvåkingsorgan i Brussel (Efta Surveillance Authority) ESA har som oppgave å sikre at Efta-landene oppfyller sine forpliktelser etter EØS-avtalen.

Skoland har tidligere bedt norske politikere om å gripe inn avtalen som de mener bryter med EØS-reglene.

– Når TV 2 selger reklame, er en seer en seer. Du må betale samme pris enten seeren er 35 eller 55 år. Men når TV 2 skal få penger av staten, skreddersyr de helt egne modeller for hvordan de skal føre inntekter på nyheter. Disse modellene får det til å se ut som nyheter er mindre lønnsomt enn det egentlig er, sier Skoland.

Trygg på avtalen

TV 2-sjef Olav Sandnes og kulturminister Trine Skei Grande (V) signerte TV-avtalen i Bergen 26. september i år. Sandnes sier han er trygg på avtalen.

– Så vidt vi har fått forståelse av er dette er klage på utlysningen og tildelingen. Det betyr at Discovery angriper et politisk vedtak som det er bred støtte for i Stortinget, sier TV 2-sjef Sandnes.

– Det er Kulturdepartementet som har utlyst og inngått avtalen, og kulturministeren har sagt at hun er trygg på at den vil stå seg godt. Det er vi også, sier han.

I avtalen forplikter TV 2 seg til å ha daglige nyhetssendinger, de skal tilby norskspråklig barne-TV og programmer for unge og bruke minst 250 millioner kroner på førstegangsvisninger av norsk film og TV-drama i avtaleperioden.

Innholdet skal tilbys på én lineær TV-kanal, og i tillegg må allmennkringkastingsinnholdet gjøres tilgjengelig på internett.