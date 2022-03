Usikkert om de omkomne etter flyulykken i Beiarn blir hentet ned søndag

Det er ikke sikkert at de fire amerikanske soldatene som omkom i flyulykken i Beiarn fredag, hentes ned søndag, opplyser politiet.

Johnny Steinåmo i Røde Kors gjør seg klar til å bidra i arbeidet ved ulykkesstedet i Beiarn, der et amerikansk militærfly med et mannskap på fire styrtet fredag kveld. Det ble meldt savnet klokken 18.26, flyet deltok i øvelsen Cold response.

Innsatsleder hos politiet i Bodø, Kristian Vikran Karlsen, forteller om krevende arbeidsforhold, der selve havariområdet strekker seg over et område på cirka 300 meter – i en dalside med trær og svært ulendt terreng. Foto: Annika Byrde / NTB

Politiet og redningsmannskaper samles ved Trones Skole i Beiarn, hvor politiet også holder sine pressebrifinger. Foto: Annika Byrde / NTB

– Jeg kan ikke bekrefte om de blir hentet ned i dag eller ikke. Det er for tidlig å si noe om, sa politiets innsatsleder Kristian Vikran Karlsen til pressen søndag ettermiddag.

Han forteller om en mer tidkrevende prosess enn de hadde regnet med.

Først må mannskapene kjøre en halv time på snøscooter, før man må gå på ski eller truger i dyp snø i cirka en kilometer.

Også ved ulykkesstedet er det krevende arbeidsforhold. Selve havariområdet strekker seg over et område på cirka 300 meter – i en dalside med trær og svært ulendt terreng.

Prioritert oppgave

Svært dårlig vær i området har så langt gjort arbeidet vanskelig, men søndag var værforholdene langt bedre. Det gjorde det mulig å komme seg fram til ulykkesområdet.

På havariområdet er det lokale krimteknikere fra Bodø som leder an arbeidet, men også lokalt politi, Havarikommisjonen og Kripos er på stedet.

– Det er startet innledende etterforskning på stedet, som betyr dokumentasjon av åstedet, sier Karlsen.

Det skal gjøres undersøkelser for å finne ut av hva som har skjedd, men det er en prioritert oppgave å få de omkomne ut av området.

Forsvant fra radaren

Fire amerikanske soldater omkom da militærflyet gikk ned i et fjellområde i Gråtådalen i Beiarn kommune fredag kveld.

Flyet, av typen V-22 Osprey, skulle delta i Nato-øvelsen Cold Response og skulle ha landet like før klokken 18 fredag. Flyet hadde da vært ute på et treningsoppdrag og hadde kurs for Bodø da det forsvant fra radaren.

Årsaken til ulykken er det for tidlig å si noe om, med det er på det rene at det var svært dårlig vær da ulykken fant sted.

Flyvraket ligger helt innerst i Gråtådalen, hvor det er svært bratt og terrenget er vanskelig. Forsvaret har uttalt at Nato-øvelsen vil fortsette som planlagt.

Juridiske utfordringer

Ettersom flyet og mannskapet er amerikansk, og ulykken fant sted på norsk jord, gir det juridiske utfordringer i den videre etterforskningen.

Det sa politimester Heidi Kløkstad i Nordland politidistrikt lørdag.

Det skal nå avklares om det er amerikanske eller norske myndigheter som skal lede etterforskningen.

– Det kan også hende at det blir en mellomløsning der man samarbeider, og den ene bistår den andre underveis. Dette er ikke avklart ennå, sa Kløkstad.

Søndag var ansvarsfordelingen fortsatt ikke avklart.

– Det er god dialog, og det jobbes med å avklare dette nå – inntil videre er det politiet som leder etterforskningen, heter det i en pressemelding fra politiet.

Flagg på halv stang

Alle Forsvarets avdelinger flagget søndag på halv stang for å minnes de fire omkomne.

– Hele Forsvaret flagger på halv stang i dag, alle våre avdelinger gjør det, sier oberstløytnant Stine Barclay Gaasland, kommunikasjonssjef i Luftforsvaret, til NTB.

Flystyrten fredag er den fjerde ulykken som har krevd menneskeliv i forbindelse med Cold Response-øvelser. Det er åttende gang at Nato-øvelsen blir arrangert.