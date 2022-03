Usikkert om de omkomne etter flyulykken i Beiarn bli hentet ned søndag

De fire amerikanske soldatene som omkom i flyulykken i Beiarn, er fortsatt ikke hentet ned fra ulykkesområdet, opplyser politiet.

Johnny Steinåmo i Røde Kors gjør seg klar til å bidra i arbeidet ved ulykkesstedet i Beiarn, der et amerikansk militærfly med et mannskap på fire styrtet fredag kveld. Det ble meldt savnet klokken 18.26, flyet deltok i øvelsen Cold response.

Innsatsleder hos politiet i Bodø, Kristian Vikran Karlsen, forteller om krevende arbeidsforhold, der selve havariområdet strekker seg over et område på cirka 300 meter – i en dalside med trær og svært ulendt terreng. Foto: Annika Byrde / NTB

Politiet og redningsmannskaper samles ved Trones Skole i Beiarn, hvor politiet også holder sine pressebrifinger. Foto: Annika Byrde / NTB

NTB

– Jeg kan ikke bekrefte om de blir hentet ned i dag eller ikke. Det er for tidlig å si noe om, sa politiets innsatsleder Kristian Vikran Karlsen til pressen søndag ettermiddag.

– Dette er tidkrevende, så det er vanskelig å anslå noe tid, sa innsatslederen på spørsmål om de omkomne kan hentes ned søndag.

Han forteller at det er krevende arbeidsforhold, der selve havariområdet strekker seg over et område på cirka 300 meter – i en dalside med trær og svært ulendt terreng.

Svært dårlig vær i området har så langt gjort arbeidet vanskelig, men søndag var værforholdene langt bedre. Det gjorde det mulig å komme seg fram til ulykkesområdet. På havariområdet er det lokale krimteknikere fra Bodø som leder an arbeidet, men også lokalt politi, Havarikommisjonen og Kripos er på stedet.

– Det er startet innledende etterforskning på stedet, som betyr dokumentasjon av åstedet, sier Karlsen.

Årsaken til ulykken er det for tidlig å si noe om, med det er på det rene at det var svært dårlig vær da ulykken fant sted. Flyvraket ligger helt innerst i Gråtådalen, hvor det er svært bratt og terrenget er vanskelig.